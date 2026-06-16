Quién es Szymon Marciniak, árbitro de Argentina vs Argelia en el Mundial 2026

El árbitro del partido entre Argentina y Argelia ya tiene antecedentes dirigiendo a la campeona del mundo. Es un árbitro muy reconocido en Europa.

Szymon Marciniak vuelve a estar relacionado con la Selección Argentina. Es que fue elegido el árbitro del debut ante Argelia en el Grupo J del Mundial 2026, un dato que enseguida dispara un recuerdo imborrable: fue el juez de la final de Qatar 2022 ante Francia.

Publicidad

La respuesta corta es clara: se trata de un árbitro polaco, de 45 años, con recorrido de élite y antecedentes de peso en los partidos más grandes del calendario internacional.

El nombre de Szymon Marciniak importa hoy por una razón concreta: su designación para el estreno de Argentina frente a Argelia en la fase de grupos. No es un árbitro cualquiera ni una aparición nueva para el público argentino. Su perfil ya quedó marcado por una noche histórica en Doha y ahora vuelve a cruzarse con la Albiceleste en otro partido de máxima exposición.

Szymon Marciniak, en la final del Mundial de Qatar 2022 con Messi (Getty Images).

Publicidad

Además, su presencia está respaldada por una jerarquía vigente en el arbitraje internacional. Marciniak sigue activo y viene de sostener un lugar alto entre los jueces más reconocidos del circuito.

Biografía y orígenes: ¿de dónde es y qué se sabe de Szymon Marciniak?

Nombre: Szymon Marciniak.

Szymon Marciniak. Nacionalidad: polaca .

. Fecha de nacimiento: 7 de enero de 1981 .

. Edad actual: 45 años .

. Lugar de origen: Płock, Polonia .

. Condición actual: árbitro internacional activo.

Szymon Marciniak es un árbitro de Polonia que lleva años instalado en la primera línea del fútbol internacional. Su nombre vuelve a quedar ligado a Argentina por su designación para el partido ante Argelia, correspondiente al debut albiceleste en el Mundial 2026.

Publicidad

Nacido en Płock el 7 de enero de 1981, Marciniak llega a esta cita con 45 años y con un perfil ya plenamente reconocido en el circuito FIFA. Esa combinación entre experiencia, vigencia y antecedentes pesados explica por qué su presencia no pasa desapercibida en la previa.

El interés por el Mundial de 2026 sigue creciendo, y contar con un código promocional válido es una excelente forma de empezar a explorar los mercados disponibles.

La designación para Argentina vs Argelia en el Mundial 2026

Partido: Argentina vs Argelia .

. Competencia: Copa Mundial de la FIFA .

. Fase: fase de grupos.

fase de grupos. Grupo: J .

. Fecha y hora en Perú: martes 16 de junio de 2026 a las 20:00 .

. Estadio: GEHA Field at Arrowhead Stadium .

. Ciudad: Kansas City .

. Designación: distintos medios confirmaron a Szymon Marciniak como árbitro del encuentro.

Publicidad

En la previa, Marciniak fue designado como el juez principal del estreno de Argentina en la Copa del Mundo. Distintos medios lo adelantaron como el elegido por la FIFA para este cruce ante Argelia, programado para el martes 16 de junio de 2026 a las 20:00 de Perú en Kansas City.

La designación también toma fuerza por el contexto del partido. Argentina llega después de vencer 3-0 a Islandia el 9 de junio, mientras que Argelia aterriza en este debut tras golear 4-0 a Bolivia el 10 de junio. Es un arranque de Grupo J con dos selecciones que vienen de dar buenas señales y con un árbitro de peso en el centro de la escena.

Trayectoria internacional y cómo llegó a la élite del arbitraje

Estado actual: árbitro activo en el circuito internacional.

árbitro activo en el circuito internacional. Reconocimiento destacado: elegido como el mejor árbitro del planeta en 2023 .

elegido como el . Entidad que lo premió: Federación Internacional de Historia y Estadística de Fútbol .

. Final reciente de peso: dirigió la final del Mundial de Clubes de la FIFA entre Manchester City y Fluminense.

Publicidad

Marciniak no aparece en este partido solo por nombre o fama pasada. Su prestigio reciente está sostenido por designaciones de máxima exigencia y por un reconocimiento internacional que lo volvió a poner en la cima del arbitraje mundial.

Haber sido distinguido en 2023 como el mejor árbitro del planeta por la Federación Internacional de Historia y Estadística de Fútbol refuerza ese lugar. A eso se suma otra señal fuerte: también estuvo al frente de la final del Mundial de Clubes de la FIFA entre Manchester City y Fluminense, otro escenario reservado para jueces de jerarquía alta.

El antecedente con Argentina que más pesa en su perfil

Partido más recordado con la Albiceleste: Argentina vs Francia .

. Instancia: final del Mundial de Qatar 2022 .

final del . Fecha: 18 de diciembre de 2022 .

. Vínculo actual: su figura vuelve a quedar asociada a la Selección argentina en otro partido mundialista.

Publicidad

El dato que conecta más rápido a Marciniak con el público argentino es claro: fue el árbitro de la final entre Argentina y Francia en Qatar 2022, disputada el 18 de diciembre de 2022. Por eso su nombre genera identificación inmediata.

Ese antecedente pesa más que cualquier otro en su perfil porque quedó atado a uno de los partidos más importantes de la historia reciente de la Selección argentina. Ahora, con el debut ante Argelia, su figura vuelve a aparecer en una escena de máxima visibilidad.

Publicidad

La cobertura previa también lo proyectó hacia una marca histórica: convertirse en el árbitro que más veces dirigió a Argentina en los Mundiales. Ese dato ayuda a dimensionar cuánto se repite su nombre alrededor de la Albiceleste en este tipo de torneos.

¿Por qué su presencia genera atención en este debut mundialista?

Razón principal: la designación para Argentina vs Argelia .

la designación para . Razón de fondo: su antecedente en la final de Qatar 2022 .

su antecedente en la final de . Dato extra de contexto: la cobertura previa lo ubica ante una posible marca histórica con la Albiceleste en Copas del Mundo.

La respuesta corta es que Marciniak llama la atención por el cruce entre actualidad y memoria mundialista. Hoy aparece señalado como el árbitro del estreno de Argentina ante Argelia, pero además carga con el antecedente más fuerte posible para ese público: haber dirigido la final ganada ante Francia en Qatar 2022.

Publicidad

Además, hay un segundo factor que despierta interés. Distintas coberturas previas lo colocaron cerca de un registro histórico con la Selección argentina en los Mundiales, una señal de continuidad que no suele darse con frecuencia en este nivel. Por eso su presencia no se lee solo como una designación más, sino como un nombre de peso que vuelve a cruzarse con la Albiceleste en una noche importante.

Equipo arbitral y datos complementarios del partido

Asistente 1: Tomasz Listkiewicz .

. Asistente 2: Adam Kupsik .

. Cuarto árbitro: Campbell-Kirk Kawana-Waugh .

. Primer cruce mundialista: será el primer Argentina vs Argelia en una Copa del Mundo .

será el primer en una . Antecedente general citado en la previa: un amistoso internacional jugado en el Camp Nou de Barcelona en 2007.

En la previa también se dio a conocer el resto del equipo arbitral que acompañará a Marciniak. Tomasz Listkiewicz será el asistente 1, Adam Kupsik el asistente 2 y Campbell-Kirk Kawana-Waugh será el cuarto árbitro.

Publicidad

Por otro lado, el partido aporta un dato interesante al historial. Argentina y Argelia jugarán su primer enfrentamiento en una Copa del Mundo, mientras que el antecedente general citado antes de este cruce remite a un amistoso internacional disputado en el Camp Nou de Barcelona en 2007.

DATOS CLAVE