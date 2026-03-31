Selección Peruana de Mano Menezes perdió a futbolista para siempre antes de jugar contra Honduras

La Selección Peruana recibió un duro golpe administrativo y deportivo en las últimas horas, cerrando definitivamente una de las novelas más largas del mercado de captación de talentos. Alex Robertson, el talentoso volante del Cardiff City, ya no podrá vestir la camiseta de la “Blanquirroja” bajo ninguna circunstancia legal tras sumar minutos con Australia.

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Selección Peruana pierde un futbolista joven

El mediocampista de ascendencia peruana ingresó al campo en el minuto 81′ durante el amistoso internacional entre Australia y Curaçao disputado este martes. Al completar su tercera aparición oficial con los “Socceroos”, el jugador queda blindado por la federación oceánica según la actual normativa de elegibilidad de la FIFA para futbolistas con múltiple nacionalidad.

Esta noticia llega en un momento de alta sensibilidad para el entorno de la Videna, justo antes del esperado compromiso amistoso de Perú vs. Honduras. El equipo dirigido por Mano Menezes buscaba asegurar talento de proyección para renovar el mediocampo nacional, un sector que requiere urgente recambio generacional para las eliminatorias de 2030.

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La pérdida de Robertson representa una reducción significativa en el universo de convocables que el técnico brasileño tenía en sus planes de trabajo. Al ser un volante con experiencia en el fútbol británico, su perfil encajaba perfectamente en el esquema de modernización que busca implementar el cuerpo técnico de Menezes.

Alex Robertson antes jugaba en el Portsmouth FC. (Foto: X).

Mano Menezes debe analizar el presente

El estratega brasileño, quien recién asumió el cargo de entrenador principal, enfrenta ahora un reto mayúsculo al tener que buscar alternativas locales o en el extranjero. Tras la derrota inicial ante Senegal, la urgencia por consolidar una base de jugadores jóvenes y competitivos se ha vuelto la prioridad absoluta de su gestión.

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La “novela Robertson” llega así a su fin después de años de incertidumbre y negociaciones entre la Federación Peruana de Fútbol (FPF) y el entorno del futbolista. A pesar de los esfuerzos de captación, la decisión final del jugador de priorizar el proyecto australiano deja a Perú sin una de sus promesas más internacionales.

Recambios en la Selección Peruana

El partido ante Honduras, programado para disputarse en el Estadio Municipal de Butarque, servirá para que Mano Menezes evalúe nuevas piezas en el sistema táctico. Sin embargo, el ambiente previo se ha visto empañado por la confirmación de que una de las joyas de la diáspora ya no será parte de este ciclo.

En las próximas horas, se espera que el comando técnico brinde mayores detalles sobre cómo afectará esta baja al plan de renovación a largo plazo de la selección. Por ahora, el foco total de la delegación peruana está puesto en conseguir un triunfo ante el cuadro hondureño para calmar las aguas tras esta noticia.

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Alex Robertson con la Selección de Australia. (Foto: X).

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