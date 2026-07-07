Si Argentina le gana a Egipto, contra quién, cuándo y dónde juega en cuartos de final del Mundial 2026

Argentina deberá superar a la Selección de Egipto en este Mundial 2026. Así pensar en contra quién, cuándo y dónde juega en cuartos de final.

La Selección Argentina busca sellar su clasificación a los cuartos de final del Mundial 2026 en un duelo crucial frente a Egipto. El equipo de Lionel Scaloni llega con el favoritismo sobre los hombros, pero en estas instancias de eliminación directa cualquier error puede costar caro.

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Los fanáticos albicelestes ya empiezan a proyectar el camino hacia la gran final de la Copa del Mundo. Si el vigente campeón logra imponer su jerarquía ante los faraones, el cuadro del torneo ya tiene definido su próximo destino en la competición.

Selección Argentina dentro del presente Mundial 2026. (Foto: X).

El posible rival de Argentina en los cuartos de final del Mundial 2026

En caso de conseguir la victoria, Argentina no la tendrá nada fácil en la siguiente ronda del certamen internacional. Su rival en los cuartos de final saldrá directamente del picante cruce entre las selecciones de Suiza y Colombia.

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Una hipotética llave contra Colombia reviviría grandes e intensos duelos sudamericanos recientes, mientras que el conjunto suizo siempre representa un orden táctico europeo muy difícil de romper. Ambos equipos han demostrado un nivel competitivo altísimo durante la fase de grupos.

Fecha y hora confirmada: ¿Cuándo jugaría Argentina los cuartos de final?

El calendario oficial de la FIFA ya tiene establecida la fecha para este emocionante compromiso de la ronda de los ocho mejores. El partido se disputará el próximo sábado 11 de julio de 2026, un día ideal para paralizar al planeta fútbol.

El pitazo inicial de este encuentro está programado para las 8:00 p.m. (horario de Perú y hora local de la sede). Los aficionados deberán programar sus agendas para no perderse ni un solo minuto de este choque que promete alta intensidad.

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La sede del encuentro: ¿Dónde se jugará el partido por el pase a semifinales?

El escenario elegido para albergar este trascendental partido es el imponente Kansas City Stadium (GEHA Field at Arrowhead Stadium), ubicado en la ciudad de Kansas City, Misuri, Estados Unidos. Este recinto es famoso mundialmente por su impresionante capacidad y la acústica que generan los espectadores.

Se espera que miles de hinchas sudamericanos armen una auténtica fiesta en las tribunas de este estadio, el cual cuenta con todas las garantías tecnológicas y de infraestructura que exige una cita mundialista de este calibre.

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