Conoce qué rival tendría Portugal en los cuartos de final del Mundial 2026. En caso llegue a superar a España, en el partido por los octavos.

La selección de Portugal se enfrenta hoy, lunes 6 de julio de 2026, a España en un electrizante duelo de octavos de final. Este partido definirá cuál de las dos potencias ibéricas se mete de lleno entre los mejores ocho equipos de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

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Los aficionados ya empiezan a proyectar el futuro del torneo ante una posible victoria del conjunto liderado por Cristiano Ronaldo. De superar esta dura prueba, el astro luso y su equipo ya tienen una ruta perfectamente trazada para la siguiente fase.

Portugal sueña con hacer historia junto a Cristiano Ronaldo. (Foto: X).

¿Contra quién juega Portugal en los cuartos de final si gana hoy?

Si Portugal con Cristiano Ronaldo logra derrotar a España, se clasificará automáticamente al Partido 98 del torneo. El rival de los portugueses en los cuartos de final saldrá directamente del ganador del encuentro entre Estados Unidos y Bélgica, quienes también definen su llave de octavos de final este mismo lunes.

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Este cruce garantiza un enfrentamiento de máxima exigencia para el combinado dirigido por Roberto Martínez. Una hipotética llave ante los norteamericanos o los belgas mantendría las altas expectativas de los fanáticos en todo el mundo.

¿Cuándo y a qué hora juegan Cristiano Ronaldo y Portugal los cuartos de final?

El compromiso de cuartos de final para el vencedor de la llave ibérica está programado para el próximo viernes 10 de julio de 2026.

El pitazo inicial de este trascendental encuentro se dará a las 12:00 PM (hora local de California). Esto corresponde a las 2:00 PM del Centro de México y a las 3:00 PM del Este de los Estados Unidos.

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¿En qué estadio jugaría Portugal los cuartos de final?

La sede oficial designada por la FIFA para albergar este partido es el espectacular Los Angeles Stadium (SoFi Stadium), ubicado en Inglewood, California. Este recinto es considerado uno de los estadios más modernos y tecnológicos de todo el planeta.

Con una capacidad que supera los 70,000 espectadores, este escenario será el foco de atención del fútbol mundial. El equipo que resulte ganador en esta sede obtendrá su boleto directo a las semifinales, las cuales se llevarán a cabo en Dallas, Texas.

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