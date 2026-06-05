Tras vencer 2-1 a Haití, Perú superó a dos selecciones y este es su nuevo puesto en el ranking FIFA

la 'bicolor' venció 2-1 a Haití y subió al puesto 51 del ranking FIFA tras su debut en la fecha FIFA de junio.

La Selección Peruana comenzó con el pie derecho su participación en la fecha FIFA de junio tras imponerse por 2-1 ante Haití en un amistoso internacional disputado en Miami.

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El triunfo no solo dejó sensaciones positivas en el equipo dirigido por Mano Menezes, sino que también tuvo un impacto directo en la clasificación mundial de la FIFA.

Gracias a esta victoria, la ‘bicolor’ logró escalar dos posiciones en el ranking FIFA y ahora se ubica en el puesto 51 del mundo, superando a selecciones como Costa Rica y Mali en la clasificación actualizada de manera extraoficial.

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Perú escaló dos posiciones tras derrotar a Haití

El combinado nacional llegó al compromiso ante Haití ubicado en el puesto 53 del ranking FIFA. Sin embargo, el triunfo conseguido en territorio estadounidense le permitió sumar puntos importantes y ascender hasta la casilla 51.

Los goles de Renzo Garcés y Jairo Vélez fueron determinantes para que Perú consiguiera la remontada y se quedara con la victoria. El resultado le permitió superar a Costa Rica, que cayó ante Colombia, y a Mali, que fue derrotado por Irán, selecciones que ahora aparecen por debajo de la ‘blanquirroja’ en la clasificación.

La victoria ante Haití impulsa a la Bicolor

Más allá del ascenso en la clasificación, el triunfo representa una inyección de confianza para un plantel que sigue en proceso de renovación. Perú logró reaccionar después de comenzar en desventaja y terminó imponiendo condiciones para quedarse con el resultado.

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El rendimiento mostrado por varios jugadores también dejó aspectos positivos para el comando técnico, que continúa evaluando alternativas de cara a los próximos desafíos internacionales.

¿Cuándo vuelve a jugar la Selección Peruana?

La próxima presentación de Perú será nada menos que ante España, uno de los rivales más exigentes del fútbol mundial. El encuentro amistoso está programado para el lunes 8 de junio a las 21:00 horas de nuestro país y se disputará en la ciudad de Puebla, México.

Será una nueva oportunidad para que el equipo peruano continúe sumando experiencia internacional y, además, pueda seguir escalando posiciones en el ranking FIFA si consigue un resultado favorable frente al conjunto europeo.

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DATOS CLAVES

La Selección Peruana ascendió al puesto 51 del ranking FIFA tras vencer a Haití.

Los futbolistas Renzo Garcés y Jairo Vélez anotaron los goles del triunfo peruano.

El próximo partido amistoso de Perú vs España se jugará el lunes 8 de junio.