Tras ganarle a Irlanda del Norte, ¿contra quién juega Italia en la final del Repechaje al Mundial 2026?

La Selección de Italia dio un paso clave en su objetivo de clasificar al Mundial 2026 tras imponerse 2-0 ante Irlanda del Norte en la semifinal del repechaje europeo.

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Es por esto que con este resultado, la ‘Azzurra’ se mantiene con vida en la lucha por un cupo en la próxima edición de la Copa del Mundo. Sin embargo, ahora deberá afrontar un último y decisivo encuentro que definirá su presencia en la cita mundialista.

Italia espera rival en la final de la Ruta A

Luego de superar su primer desafío, Italia enfrentará en la final de la Ruta A al ganador del duelo entre Gales y Bosnia. Ambas selecciones se disputan el otro boleto a esta instancia en una llave que promete mucha paridad.

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El cruce definirá al rival que tendrá el combinado italiano en un partido único, donde no habrá margen de error.

Un solo boleto rumbo al Mundial 2026

La final del repechaje europeo será determinante, ya que el ganador obtendrá la clasificación directa al Mundial 2026. Por ello, Italia deberá prepararse para un duelo de alta exigencia, sin importar cuál sea el rival que tenga enfrente.

De esta manera, la ‘Azzurra’ se jugará todo en 90 minutos (o más) con la misión de volver a una Copa del Mundo y dejar atrás las últimas ausencias que marcaron su historia reciente.

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DATOS CLAVES

Italia venció 2-0 a Irlanda del Norte con goles de Sandro Tonali y Moise Kean.

La selección dirigida por Gennaro Gattuso clasificó a la final de la Ruta A del repechaje.

El partido decisivo por el cupo al Mundial será el martes 31 de marzo.