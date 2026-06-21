Uruguay vs. Cabo Verde: ¿Dónde juegan y en qué estadio del Mundial 2026?

Hoy disfrutaremos del Uruguay vs. Cabo Verde por el Mundial 2026. Conoce los detalles de dónde se jugará este enorme partido, por el Grupo H.

El partido de la fase de grupos del Mundial 2026 entre las selecciones de Uruguay y Cabo Verde se disputa hoy en el Estadio de Miami (conocido como Hard Rock Stadium). El encuentro comenzará a las 5:00 PM (hora local), un horario estelar que promete un lleno total en las tribunas para este choque histórico.

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A continuación, se detallan los aspectos clave de este emblemático recinto deportivo:

Uruguay y Cabo Verde juegan hoy en el Hard Rock Stadium. (Foto: X).

Datos clave del Estadio de Miami

Ubicación: Se encuentra en Miami Gardens, Florida, una zona residencial y comercial situada justo al norte del centro de la ciudad de Miami, en los Estados Unidos.

Inauguración: Fue inaugurado oficialmente el 16 de agosto de 1987, bajo el nombre original de Joe Robbie Stadium, en honor al fundador del equipo local de fútbol americano.

Costo de construcción inicial: La inversión original fue de aproximadamente 115 millones de dólares, financiados con capital privado, cifra que aumentó tras una remodelación posterior de 500 millones.

Capacidad: Para la Copa del Mundo de la FIFA, el estadio cuenta con un aforo ajustado de alrededor de 65,000 espectadores sentados, garantizando una visibilidad óptima desde cualquier sector.

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Curiosidades arquitectónicas y tecnológicas

El elemento arquitectónico más imponente es su inmenso techo flotante de cables de acero, añadido para cubrir del sol y las tormentas al 90% de los asistentes, manteniendo el centro del campo abierto. Esta estructura está calculada meticulosamente para resistir de forma segura vientos huracanados de categoría 4.

En tecnología, el recinto implementó el sistema Digital Electricity, que optimiza el flujo energético y reduce las caídas de tensión. Cuenta además con cuatro pantallas gigantes de video 4K en las esquinas superiores. Su compromiso ecológico es notable, obteniendo la certificación LEED Gold gracias a sus políticas de reciclaje y la eliminación de plásticos de un solo uso.

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¿Qué equipos juegan en el estadio?

El estadio funciona como la fortaleza oficial de los Miami Dolphins de la NFL. Durante el otoño, el campo también es compartido por los Miami Hurricanes, el equipo de la Universidad de Miami. Además, sus alrededores se transforman anualmente en un complejo de tenis de primer nivel para albergar el Miami Open.

Conciertos y eventos especiales de gran nivel

Convertido en una parada obligatoria para el entretenimiento masivo global, el recinto ha recibido espectáculos de leyendas como The Rolling Stones, U2, Beyoncé, Taylor Swift y Coldplay. Su versatilidad le permite modificar su configuración en días para recibir festivales masivos como el Rolling Loud en sus explanadas exteriores.

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Eventos deportivos albergados y su rol en el Mundial 2026

La historia deportiva de este lugar incluye seis ediciones del Super Bowl y múltiples finales universitarias. En automovilismo, el circuito Miami International Autodrome rodea los estacionamientos para recibir el Gran Premio de Miami de Fórmula 1, mientras que en fútbol acogió la final de la Copa América 2024.

Durante el Mundial 2026, el estadio alberga siete partidos oficiales. Su participación incluye juegos de la fase de grupos (como este choque entre Uruguay y Cabo Verde), compromisos de dieciseisavos y cuartos de final, cerrando con el trascendental partido por el tercer puesto del torneo.

DATOS CLAVE

Uruguay y Cabo Verde juegan hoy a las 5:00 PM en Hard Rock Stadium.

El Estadio de Miami, inaugurado en 1987, tiene capacidad para 65,000 espectadores.

Albergará siete partidos del Mundial 2026, incluyendo el choque por el tercer puesto.