Sigue en vivo, en directo y online el partido entre Uzbekistán vs. Colombia vía streaming por el Mundial 2026.

La Selección de Colombia debuta HOY, miércoles 17 de junio, en el Mundial 2026 enfrentando a Uzbekistán por la fecha 1 del Grupo K y en la Ciudad de México. El conjunto cafetero inicia su camino en la Copa del Mundo con la obligación de sumar tres puntos frente a una selección que disputa uno de los momentos más importantes de su historia. La transmisión del partido estará disponible EN DIRECTO por DirecTV Sports (DSports) y Disney+, mientras que los aficionados también podrán seguir todas las incidencias ONLINE vía streaming por DGO, Disney+, RCN Online y la plataforma digital de RCN, desde cualquier dispositivo móvil, computadora o Smart TV.

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El partido genera enorme expectativa entre los aficionados colombianos, especialmente porque el equipo de Néstor Lorenzo llega con figuras de experiencia internacional como James Rodríguez y Luis Díaz, y con la ilusión de realizar una campaña que le permita competir por los puestos de privilegio del torneo. Enfrente estará Uzbekistán, una selección que busca dar la sorpresa en su estreno mundialista.

Además de los tres puntos, el encuentro puede ser determinante para el desarrollo del Grupo K, donde cada resultado adquiere una importancia especial en la lucha por avanzar a los dieciseisavos de final del Mundial 2026. Por ello, miles de aficionados buscan conocer dónde ver el compromiso EN VIVO, ONLINE y por STREAMING del Uzbekistán vs. Colombia en Ciudad de México.

La buena noticia para los seguidores de Colombia es que el partido contará con transmisión en televisión abierta, cable y plataformas digitales, permitiendo seguir cada detalle desde cualquier dispositivo móvil, computadora o Smart TV.

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Mira Uzbekistán vs. Colombia en vivo y en directo por televisión en DirecTV Sports, online y streaming para celular por DGO. (Foto: FIFA)

Canales para ver Uzbekistán vs. Colombia EN VIVO y ONLINE

El partido entre Uzbekistán y Colombia se jugará desde las 9:00 PM hora de Colombia y será transmitido EN VIVO por DirecTV Sports, Disney+ y RCN. Además, podrá verse vía streaming en las aplicaciones oficiales de DGO, Disney+ y RCN Deportes para celulares, tablets y computadoras.

En México, la transmisión estará a cargo de TUDN, Canal 5 y Azteca 7, mientras que online se podrá seguir mediante ViX y Azteca Deportes. Para Estados Unidos, los canales confirmados son FS1, Telemundo, FOX, Universo, Telexitos, fuboTV y Futbol de Primera Radio. En streaming estará disponible mediante Telemundo App, Peacock, FOX One, fuboTV y Tubi, en uno de los partidos más esperados de la primera jornada del Grupo K del Mundial 2026.

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VER HOY a James Rodríguez en vivo y en directo en el Uzbekistán vs. Colombia por el Mundial 2026. (Foto: X)

Uzbekistán vs. Colombia: alineaciones confirmadas

Uzbekistán: Utkir Yusupov; Abdukodir Khusanov, Rustam Ashurmatov, Sherzod Nasrullaev, Abdulla Abdullaev, Behruzjon Karimov; Akmal Mozgovoy, Otabek Shukurov, Oston Urunov, Abbosbek Fayzullaev; Eldor Shomurodov.

Colombia: Camilo Vargas; Daniel Muñoz, Jhon Lucumí, Gustavo Puerta, Johan Mojica, Davinson Sánchez; James Rodríguez, Jhon Arias, Jefferson Lerma; Luis Díaz, Luis Suárez.

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Datos claves

Colombia debuta hoy contra Uzbekistán en la fecha 1 del Grupo K del Mundial.

El equipo dirigido por Néstor Lorenzo cuenta con las figuras James Rodríguez y Luis Díaz.

El partido se jugará a las 9:00 PM hora de Colombia transmitido por DirecTV y RCN.