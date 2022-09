Un tema polémico entre Milena Merino y Pablo Bengoechea, por una supuesta relación amorosa, se dio hace algunos años. La periodista en esta oportunidad habló sobre ese detalle, afirmando hechos que todavía no se habían presentado en mesa. Desterrando cualquier concepto previo que existiera, porque antepone su palabra, por encima de todo lo que se dijo durante mucho tiempo.

La periodista en su momento de 'RPP Noticias', hoy en GOLPERU, habló sobre ese tema principalmente, dando a entender lo duro que fue convivir con tantos dichos durante varios años. Sufriendo en silencio muchas veces, pero saliendo adelante gracias al soporte de sus personas especiales. Hoy, en una faceta distinta, la de ser madre, cuenta los hechos de su vida con más paciencia.

Esta revelación es sobre la supuesta relación amorosa que tuvo, según algunos comentarios malintencionados, con Pablo Bengoechea, ex entrenador uruguayo. La menciona en 2022, y el tema nació allá por 2017, desde ese momento supo guardar su verdad, para este momento especial: "Yo cubrí a Alianza Lima durante cinco años. Un bab*** dijo que yo tenía una relación con el técnico. Decían que era la amante de Pablo Bengoechea. Que saquen una foto".

Aparte, presenta sinceridad dentro de su relato, cuando se pone como una persona difícil de tratar para muchos, porque no entienden su forma de trabajar, ni que siempre hay que gustar a todo el mundo: "Puedes gustarle o no a la gente, tendrán sus motivos. Trabajo para gustarme y a mis seres queridos. (…) No voy a dejar de decir las cosas por gente que dice cosas. En algún momento me costó el tema de las redes sociales por mi mamá".

Finalmente, como adelantamos un poco, su soporte personal partió desde su entorno más cercano. Milena Merino quita todos los dichos anteriores, y agradece a las personas especiales en su vida, por las cuales hoy sonríe sin problemas de por medio: "Ahora, en el hoy por hoy, me sigue afectando porque afecta a la gente de mi entorno, me imagino que se sienten incómodos". Ha sido importante que aclare los temas que manchan su nombre.