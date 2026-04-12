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Peruanos en el Exterior

Adrián Ugarriza demostró que es el mejor 9 del Perú en el extranjero con tremendo golazo

Adrián Ugarriza sigue siendo de los mejores artilleros peruanos y esta vez volvió a marcar con el Kiryat Shmona en Israel.

Adrián Ugarriza celebrando.
© kiryat shmonaAdrián Ugarriza celebrando.

Uno de los jugadores que viene haciendo las cosas muy bien en el extranjero es Adrián Ugarriza. El máximo artillero del Kiryat Shmona, pese a no ser de los mejores equipos, el atacante patrio demuestra su calidad a punta de grandes goles. Este fin de semana no fue la excepción y consiguió volver a hacerse presente en el marcador.

En un duro partido en donde terminaron perdiendo por goleada ante el Maccaiba Haifa, el peruano se hizo presente en el marcador. Fue a los 35 minutos cuando consiguió anotar el 2-1, pero tras eso su equipo se vino abajo y terminó cayendo en este juego por 4-1 en el marcador final.

El tanto del peruano llegó a los 35 minutos del primer tiempo. Un tiro de esquina largo hizo que uno de sus compañeros pivotee el balón, dejando el esférico en el área y ahí es donde el peruano logró anotar. Puso bien el pie y superó a los defensores que no estuvieron muy atentos a la jugada. Terminando de esta forma de anotar el 2-1, pero al final no sirvió de mucho en este juego que acabó en derrota.

Así fue el gol de Adrián Ugarriza:

Adrián Ugarriza y un tremendo momento en Israel

Todo indica que Adrián Ugarriza encontró su lugar en el mundo, por lo menos es lo que se ha podido notar en este equipo. Ya que se ve muy bien con el arco el atacante del Kiryat Shmona, en donde no deja de anotar. Hablamos de un cuadro que no es de los primeros de la tabla, hoy vive en el puesto 9 de 14 equipos. Por lo que deja en claro que no es de los mejores.

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Adrián Ugarriza goleador en Israel (Foto: Kiryat Shmona).

A pesar de esto, el atacante de 29 años de edad ha disputado un total de 26 partidos esta temporada, consiguiendo marcar la suma de 12 goles, mientras que tiene 3 asistencias en 2118 minutos disputados. Cifras nada despreciables para un jugador peruano, el cual por lo general no llega a estos números con facilidad.

Ugarriza y una oportunidad en la Selección Peruana

Los goles de ‘Uga’ han hecho que sea convocado a la Selección Peruana, en donde si bien no ha tenido muchas oportunidades, viene sumando minutos poco a poco. Esta última fecha doble fue convocado, Mano Menezes lo tuvo en los entrenamientos y solo le dio chance de jugar ante Senegal, después no volvió a tener minutos.

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Adrián Ugarriza en los entrenamientos (Foto: Selección Peruana).

En lo que va de tiempo en el equipo patrio ha disputado un total de 2 juegos, ante Rusia y Senegal, en donde ha sumado un total de 82 minutos disputados. Ante Chile y Honduras estuvo en el banco de suplentes.

Datos Claves

  • Adrián Ugarriza marcó a los 35 minutos en la derrota 4-1 ante Maccabi Haifa.
  • El atacante de 29 años registra 12 goles y 3 asistencias en 26 partidos.
  • Ugarriza acumula 82 minutos con la Selección Peruana tras jugar ante Rusia y Senegal.
Bruno Castro
Bruno Castro
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