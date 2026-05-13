Adrián Ugarriza volvió a marcar en Israel: El mejor 9 peruano en el extranjero

Adrián Ugarriza no deja de marcar goles en Israel y esta vez consiguió sumar un nuevo tanto desde los 12 pasos.

Si es que hay un jugador que está teniendo un momento dulce en la temporada es Adrián Ugarriza. El peruano no deja de hacer goles con la camiseta del Ironi Kiryat Shmona demostrando ser un cazagoles en esta campaña. Por lo que ya varios equipos están interesados en poder contar con sus servicios.

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Esta vez el cuadro del peruano volvió a ganar en la Liga de Israel. Actualmente está en la Ronda de Relegación, en donde los últimos clubes pelean por no descender. Por suerte para el Ironi Kiryat ya se encuentra salvado, así que en este caso sigue compitiendo por cumplir y volvieron a ganar por 4-0.

Fue ante el Bnei Sakhnin, al cual no tuvieron ningún inconveniente para derrotar. La anotación de ‘Ugagol’ fue mediante el tiro penal, esta vez un remate sin mucha fuerza para el lado derecho, el cual atinó el portero, pero a pesar de eso el esférico terminó ingresando a portería.

Así fue el gol de Adrián Ugarriza:

Adrián Ugarriza (1997) 🇵🇪

un gol más para el triunfo de su club en la Ligat Ha'Al 🇮🇱

Si se va a China gana su bolsillo y seguiremos con Valera hasta el 2040.

📽️Video del gol↘️⬇️↙️ https://t.co/Zbba9koSBq pic.twitter.com/lLg6fpnBm7 — 💲♓⬆️⭕♌ (@Sh10nJZ) May 13, 2026

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¿Cuántos goles tiene Adrián Ugarriza en Israel?

Con la camiseta del Ironi Kiryat Shmona llegó a un total de 17 goles en lo que va de la temporada. 12 fueron en la etapa regular y los otros 5 en la Ronda de Relegación. Mientras tanto, también ha ofrecido 3 asistencias y todo esto lo logró en 2652 minutos en cancha.

Hoy hay que decir que Adrián Ugarriza es el goleador de la Liga de Israel, lo que habla muy bien de él. Incluso a pesar de no estar en uno de los equipo principales, ha logrado contestar muy bien con goles.

Lista de goleadores en la Liga de Israel:

Adrián Ugarriza | 17 goles Dor Peretz | 16 goles Dan Biton | 15 goles Yarden Shua | 15 goles Omer Atzili | 14 goles

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¿Dónde jugará Adrián Ugarriza la próxima temporada?

Este es un gran misterio, por ahora se conoce que uno de los equipos interesados en él es el Shanghai Shenhua de China. Ya se han dado acercamientos entre las partes, pero no se ha hecho público ningún acuerdo en este momento.

El cuadro israelí sabe del valor del peruano y por esa razón lo han tasado en 1.5 millones de euros. Así que no va a ser para nada sencillo terminar de sacarlo de este club. Habrá que esperar a conocer qué equipos se pueden interesar en él, más que todo ya que viene demostrando con goles su valor.

Datos Claves

Adrián Ugarriza es el goleador de la liga de Israel con 17 goles anotados.

es el goleador de la liga de Israel con anotados. El Ironi Kiryat Shmona venció 4-0 al Bnei Sakhnin con un gol de penal.

venció al Bnei Sakhnin con un gol de penal. El club tasó al delantero peruano en 1.5 millones de euros ante posibles fichajes.