Al mismo tiempo que Messi marcó doblete, Kenji Cabrera anotó su primer gol con Vancouver Whitecaps en la MLS

La MLS disputa una nueva jornada este sábado 20 de setiembre con mucha actividad. Mientras todos los focos están con Lionel Messi y su doblete para Inter Miami ante DC United, en Kansas City, Kenji Cabrera se estrenó como titular en Vancouver Whitecaps y anotó su primer gol con esa camiseta.

Los goles caen constantemente en la MLS durante el sábado por la noche. Por lo pronto, uno de los partidos de la jornada tuvo el triunfo de Inter Miami ante DC United por 3-2 donde la figura, por supuesto, fue Lionel Messi con su doblete personal.

Pero, mientras Leo marcaba sus dos goles, Vancouver Whitecaps se fue al entretiempo de su partido ante Sporting Kansas City por 2-0. La segunda anotación, tras el 1-0 de Édier Ocampo, fue obra del ex FBC Melgar, Kenji Cabrera. En una posición centralizada, apareció para entrar al área casi dejando parado a su marcador y definió al primer palo para aumentar la ventaja.

El primer gol de Kenji Cabrera con Vancouver Whitecaps se da ni más ni menos que en su primera titularidad. El entrenador Jesper Sørensen decidió su ingreso en la alineación para reemplazar al lesionado Thomas Müller, la máxima figura del equipo.

Inter Miami ganó gracias a los goles y la asistencia de Lionel Messi

En Chase Stadium, Lionel Messi tuvo nuevamente una gran y decisiva actuación en el sufrido triunfo de Inter Miami ante DC United. Asistió a Tadeo Allende para el 1-0 y luego marcó por duplicado para el triunfo definitivo por 3-2.

Un buen pase a Allende abrió el camino para Messi e Inter Miami. Sin embargo, DC United se lo emparejó en el segundo tiempo con el gol de Christian Benteke para el 1-1. Ahí fue cuando apareció la capacidad goleadora del 10 argentino para lograr el triunfo para los dirigidos por Javier Mascherano.

Primero, al minuto 21 del segundo tiempo, aprovechó un gran pase entre líneas de Jordi Alba. Tuvo un buen control orientado y definió al primer palo para marcar el 2-1. Y, al minuto 40, un zurdazo al ángulo le dio el 3-1 a Inter Miami. Lamentablemente para DC United, el descuento de Jacob Murrell llegó demasiado tarde para el 3-2, ya que no hubo mucho tiempo para más.

Kenji Cabrera marcó su primer gol y disputó 65 minutos en triunfo de Vancouver Whitecaps

La actuación de Kenji Cabrera en su primera titularidad con Vancouver Whitecaps fue más que positiva. Es que no sólo anotó su primer gol, sino que cumplió con creces en una posición poco habitual para él, pero que sirvió para el triunfo definitivo por 2-0 ante Sporting Kansas City.

Fueron 65 minutos para el talentoso futbolista peruano en su primera titularidad, reemplazando a Thomas Müller. Según SofaScore, tuvo una actuación de 8.1 puntos, siendo el más destacado de su equipo junto a Édier Ocampo (también 8.1). Además, logró ganar 5 de 5 duelos disputados, un regate completado, 43 toques de balón, 28 de 33 pases completados y 6 perdidas.

Tablas de posiciones de la MLS 2025

Con este triunfo, Vancouver Whitecaps se mete en el segundo lugar de la tabla de posiciones de la Conferencia Oeste con 55 puntos, quedando a sólo dos del líder San Diego FC (57), pero con dos partidos menos, que debe completar más adelante.

En la Conferencia Este, en tanto, Inter Miami llegó al quinto lugar con 52 unidades y está a ocho del puntero Philadelphia Union. No obstante, tiene tres partidos menos que este equipo, por lo que si los gana, lo superará por una unidad.

CONFERENCIA OESTE

POS EQUIPOS PTS PJ PG PE PP DIF 1 San Diego 57 31 17 6 8 18 2 Vancouver Whitecaps FC 55 29 16 7 6 25 3 Minnesota United FC 54 31 15 9 7 15 4 Los Angeles Football Club 47 28 13 8 7 17 5 Seattle Sounders FC 45 29 12 9 8 8 6 Portland Timbers 42 30 11 9 10 -2 7 Austin FC 41 29 11 8 10 -5 8 Colorado Rapids 39 31 11 6 14 -11 9 FC Dallas 37 30 9 10 11 -4 10 San Jose Earthquakes 36 31 9 9 13 0 11 Houston Dynamo FC 36 31 9 9 13 -9 12 Real Salt Lake 34 29 10 4 15 -10 13 Sporting Kansas City 27 31 7 6 18 -18 14 St. Louis City SC 26 31 6 8 17 -15 15 LA Galaxy 22 30 4 10 16 -23

CONFERENCIA ESTE