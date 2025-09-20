Es tendencia:
Al mismo tiempo que Messi marcó doblete, Kenji Cabrera anotó su primer gol con Vancouver Whitecaps en la MLS

Dos goles de Messi con Inter Miami, mientras que Kenji Cabrera se estrenó como titular y anotó para Whitecaps ante Sporting Kansas City.

Por Hugo Avalos

Messi anotó doblete y Kenji Cabrera se estrenó en Whitecaps.
© Getty Images - Vancouver WhitecapsMessi anotó doblete y Kenji Cabrera se estrenó en Whitecaps.

La MLS disputa una nueva jornada este sábado 20 de setiembre con mucha actividad. Mientras todos los focos están con Lionel Messi y su doblete para Inter Miami ante DC United, en Kansas City, Kenji Cabrera se estrenó como titular en Vancouver Whitecaps y anotó su primer gol con esa camiseta.

Los goles caen constantemente en la MLS durante el sábado por la noche. Por lo pronto, uno de los partidos de la jornada tuvo el triunfo de Inter Miami ante DC United por 3-2 donde la figura, por supuesto, fue Lionel Messi con su doblete personal.

Pero, mientras Leo marcaba sus dos goles, Vancouver Whitecaps se fue al entretiempo de su partido ante Sporting Kansas City por 2-0. La segunda anotación, tras el 1-0 de Édier Ocampo, fue obra del ex FBC Melgar, Kenji Cabrera. En una posición centralizada, apareció para entrar al área casi dejando parado a su marcador y definió al primer palo para aumentar la ventaja.

El primer gol de Kenji Cabrera con Vancouver Whitecaps se da ni más ni menos que en su primera titularidad. El entrenador Jesper Sørensen decidió su ingreso en la alineación para reemplazar al lesionado Thomas Müller, la máxima figura del equipo.

Inter Miami ganó gracias a los goles y la asistencia de Lionel Messi

En Chase Stadium, Lionel Messi tuvo nuevamente una gran y decisiva actuación en el sufrido triunfo de Inter Miami ante DC United. Asistió a Tadeo Allende para el 1-0 y luego marcó por duplicado para el triunfo definitivo por 3-2.

Un buen pase a Allende abrió el camino para Messi e Inter Miami. Sin embargo, DC United se lo emparejó en el segundo tiempo con el gol de Christian Benteke para el 1-1. Ahí fue cuando apareció la capacidad goleadora del 10 argentino para lograr el triunfo para los dirigidos por Javier Mascherano.

Primero, al minuto 21 del segundo tiempo, aprovechó un gran pase entre líneas de Jordi Alba. Tuvo un buen control orientado y definió al primer palo para marcar el 2-1. Y, al minuto 40, un zurdazo al ángulo le dio el 3-1 a Inter Miami. Lamentablemente para DC United, el descuento de Jacob Murrell llegó demasiado tarde para el 3-2, ya que no hubo mucho tiempo para más.

Kenji Cabrera marcó su primer gol y disputó 65 minutos en triunfo de Vancouver Whitecaps

La actuación de Kenji Cabrera en su primera titularidad con Vancouver Whitecaps fue más que positiva. Es que no sólo anotó su primer gol, sino que cumplió con creces en una posición poco habitual para él, pero que sirvió para el triunfo definitivo por 2-0 ante Sporting Kansas City.

Fueron 65 minutos para el talentoso futbolista peruano en su primera titularidad, reemplazando a Thomas Müller. Según SofaScore, tuvo una actuación de 8.1 puntos, siendo el más destacado de su equipo junto a Édier Ocampo (también 8.1). Además, logró ganar 5 de 5 duelos disputados, un regate completado, 43 toques de balón, 28 de 33 pases completados y 6 perdidas.

Tablas de posiciones de la MLS 2025

Con este triunfo, Vancouver Whitecaps se mete en el segundo lugar de la tabla de posiciones de la Conferencia Oeste con 55 puntos, quedando a sólo dos del líder San Diego FC (57), pero con dos partidos menos, que debe completar más adelante.

En la Conferencia Este, en tanto, Inter Miami llegó al quinto lugar con 52 unidades y está a ocho del puntero Philadelphia Union. No obstante, tiene tres partidos menos que este equipo, por lo que si los gana, lo superará por una unidad.

CONFERENCIA OESTE

POSEQUIPOSPTSPJPGPEPPDIF
1San Diego5731176818
2Vancouver Whitecaps FC5529167625
3Minnesota United FC5431159715
4Los Angeles Football Club4728138717
5Seattle Sounders FC452912988
6Portland Timbers423011910-2
7Austin FC412911810-5
8Colorado Rapids393111614-11
9FC Dallas373091011-4
10San Jose Earthquakes363199130
11Houston Dynamo FC36319913-9
12Real Salt Lake342910415-10
13Sporting Kansas City27317618-18
14St. Louis City SC26316817-15
15LA Galaxy223041016-23

CONFERENCIA ESTE

POSEQUIPOSPTSPJPGPEPPDIF
1Philadelphia Union6031186717
2FC Cincinnati563117597
3Charlotte FC5331172129
4New York City FC5330165911
5Inter Miami CF5228157614
6Orlando City SC5130149715
7Nashville SC50311551114
8Columbus Crew5031131174
9Chicago Fire FC4530136114
10New York Red Bulls4331127125
11New England Revolution32318815-6
12Toronto FC273051213-7
13Atlanta United273051213-18
14D.C. United253151016-29
15CF Montréal24315917-26
