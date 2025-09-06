Alianza Lima festeja: Erick Noriega apenas tiene un partido con Gremio, pero ya despertó el interés de Europa

Mientras Erick Noriega sigue concentrado con la Selección Peruana para su partido ante Paraguay, en Brasil continúan hablando de él luego de su gran debut con Gremio. Despertando el interés del público por su partido ante Flamengo, ahora también atrajo las miradas de Europa y Alianza Lima es el que más celebra.

Y es que los números respaldan a Erick Noriega. Jugando como defensa central en el duelo entre Flamengo vs. Gremio, el zaguero tuvo una puntuación de 8.3 por parte de Sofascore, el segundo mejor del partido.

A raíz de ello es que varios periodistas empiezan a visionar un futuro muy prometedor para Erick Noriega. De hecho, de seguir así, Gremio lo podría vender a Europa y Alianza Lima está al tanto pues tiene el 20% del futuro pase.

“Si sigue así no creo que dure mucho en Gremio. Probablemente lo veamos en Europa y recordemos que Alianza Lima tiene un porcentaje”, apuntó la periodista Ana Lucía Rodríguez en la última edición de L1 MAX.

¿Cuándo ganaría Alianza Lima con la venta de Erick Noriega?

Erick Noriega llegó a Gremio valiendo 1,40 millones y tras su debut ahora está cotizado en 2,00 millones de euros, según información oficial de Transfermarkt. Esta subida vertiginosa no es más que el reflejo de todo el talento que tiene y que seguramente Europa pronto irá a comprarlo.

Así pues, sabiendo que Gremio vende jugadores de manera constante, el próximo en la lista podría ser Erick Noriega. Si bien ahora mismo vale 2,00 millones de euros, su crecimiento está siendo vertiginoso y no tardaría en llegar a los 10 millones pronto. En ese sentido, y si lo venden a ese precio, Alianza Lima se quedaría con 2 millones pues guarda el 20% de la futura venta.

¿Hasta cuándo Erick Noriega tiene contrato con Gremio?

Erick Noriega tiene contrato con Gremio hasta diciembre del 2028 según información oficial de Transfermarkt.

¿Cuánto gana Erick Noriega?

Erick Noriega gana 40 mil dólares mensuales en Gremio según información oficial de Salary Sport.

