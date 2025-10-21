Es tendencia:
logotipo del encabezado
Peruanos en el exterior

¡Escándalo en Boca Juniors! Fuerte denuncia contra Luis Advíncula por causar un choque y fuga en Argentina

Advíncula está en el ojo de la tormenta tras difundirse un choque en el que se fugó. Los detalles del incidente del jugador de Boca Juniors.

Por Aldo Cadillo

Luis Advíncula protagonizó nuevo choque en Argentina.
© Producción Bolavip.Luis Advíncula protagonizó nuevo choque en Argentina.

El nombre de Luis Advíncula volvió a estar relacionado con un accidente de tránsito. Sucediendo ahora en Argentina, un video publicado en TikTok tomó relevancia al mencionar que el lateral de Boca Juniors chocó, se fugó, fue intervenido por la policía, pero no se le levantó el parte del accidente.

Publicidad

“Adivinen si la Policía labró un acta”, colocó en TikTok un usuario que después puso el video en privado y ahora no se puede ver. Pero las redes sociales hicieron eco de la situación y pusieron nuevamente el video en X.

Tras ello, el medio Infobae reveló que el accidente ocurrió el pasado 28 de agosto, verificó que Luis Advíncula sí impactó, se dio a la fuga, fue intervenido por la policía, pero no se hizo un reporte del accidente.

También se mencionó que Luis Advíncula acumula 10 papeletas en Argentina tras varias infracciones de tránsito. En total, según Infobae, el lateral de Boca Juniors tuvo papeletas por un valor de $1.317.541,50 (unos 3 mil soles) en las que 5 fueron por exceso de velocidad y una por conducir sin licencia.

Publicidad
Tweet placeholder

Un nuevo choque de Luis Advíncula en Argentina

Según el reporte de un usuario en TikTok, Luis Advíncula lo chocó, se dio a la fuga, fue detenido por la policía, pero no se hizo ningún acta. La investigación del medio Infobae reveló que el accidente sucedió el 28 de agosto cuando Luis Advíncula giró en sentido contrario, impactó a un vehículo, se subió al sardinel producto del choque y luego fugó.

Hay que mencionar que los choques vehiculares de Luis Advíncula no son nada nuevos. Es más, el mismo lateral reveló que una vez chocó en Alemania mientras iba a un entrenamiento del Hoffenheim.

Publicidad

¿Hasta cuándo Luis Advíncula tiene contrato en Boca Juniors?

Luis Advíncula tiene contrato con Boca Juniors hasta diciembre del 2026, según información oficial de Transfermarkt.

‘Tunche’ Rivera sorprende a Fossati con una fuerte exigencia para el Sporting Cristal vs. Universitario

ver también

‘Tunche’ Rivera sorprende a Fossati con una fuerte exigencia para el Sporting Cristal vs. Universitario

¿Cuánto gana Luis Advíncula?

Luis Advíncula gana 100 mil dólares mensuales en Boca Juniors, según información oficial de Salary Sport. Esto quiere decir que por temporada se lleva 1.2 millones de dólares.

Publicidad
Hernán Barcos madrugó a Alianza Lima y sorprendió con contundente respuesta sobre su renovación

ver también

Hernán Barcos madrugó a Alianza Lima y sorprendió con contundente respuesta sobre su renovación

aldo cadillo
Aldo Cadillo
Lee también
Mientras Alianza se interesa en Advíncula, Mr. Peet confirma a los extranjeros que seguirán
Alianza Lima

Mientras Alianza se interesa en Advíncula, Mr. Peet confirma a los extranjeros que seguirán

Alianza mandó mensaje a Boca por Advíncula
Liga 1

Alianza mandó mensaje a Boca por Advíncula

La decisión del DT de Boca que perjudica a Luis Advíncula y anticiparía su adiós del club
Peruanos en el exterior

La decisión del DT de Boca que perjudica a Luis Advíncula y anticiparía su adiós del club

Velazco encendió el Universitario vs. Cristal con una advertencia explosiva
Liga 1

Velazco encendió el Universitario vs. Cristal con una advertencia explosiva

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

Los juegos y apuestas deportivas a distancia realizados en exceso pueden causar ludopatía

+18 jugar con responsabilidadGordon Moody
Better Collective Logo