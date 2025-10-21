El nombre de Luis Advíncula volvió a estar relacionado con un accidente de tránsito. Sucediendo ahora en Argentina, un video publicado en TikTok tomó relevancia al mencionar que el lateral de Boca Juniors chocó, se fugó, fue intervenido por la policía, pero no se le levantó el parte del accidente.

“Adivinen si la Policía labró un acta”, colocó en TikTok un usuario que después puso el video en privado y ahora no se puede ver. Pero las redes sociales hicieron eco de la situación y pusieron nuevamente el video en X.

Tras ello, el medio Infobae reveló que el accidente ocurrió el pasado 28 de agosto, verificó que Luis Advíncula sí impactó, se dio a la fuga, fue intervenido por la policía, pero no se hizo un reporte del accidente.

También se mencionó que Luis Advíncula acumula 10 papeletas en Argentina tras varias infracciones de tránsito. En total, según Infobae, el lateral de Boca Juniors tuvo papeletas por un valor de $1.317.541,50 (unos 3 mil soles) en las que 5 fueron por exceso de velocidad y una por conducir sin licencia.

Un nuevo choque de Luis Advíncula en Argentina

Según el reporte de un usuario en TikTok, Luis Advíncula lo chocó, se dio a la fuga, fue detenido por la policía, pero no se hizo ningún acta. La investigación del medio Infobae reveló que el accidente sucedió el 28 de agosto cuando Luis Advíncula giró en sentido contrario, impactó a un vehículo, se subió al sardinel producto del choque y luego fugó.

Hay que mencionar que los choques vehiculares de Luis Advíncula no son nada nuevos. Es más, el mismo lateral reveló que una vez chocó en Alemania mientras iba a un entrenamiento del Hoffenheim.

¿Hasta cuándo Luis Advíncula tiene contrato en Boca Juniors?

Luis Advíncula tiene contrato con Boca Juniors hasta diciembre del 2026, según información oficial de Transfermarkt.

¿Cuánto gana Luis Advíncula?

Luis Advíncula gana 100 mil dólares mensuales en Boca Juniors, según información oficial de Salary Sport. Esto quiere decir que por temporada se lleva 1.2 millones de dólares.

