“El peor fichaje y la decepción”: así es el balance que hacen en Ecuador tras el paso de Christian Cueva por Emelec

Christian Cueva, muy probablemente, tuvo su última estadía en el extranjero cuando vistió la camiseta de Emelec. Si bien llegó como un refuerzo de enorme categoría y jerarquía a mediados de la temporada 2025, no le fue nada bien y terminó yéndose antes de que termine su contrato. Hoy la prensa ecuatoriana no se guarda nada y realizan un drástico balance por los rendimientos del ’10’.

Fuente: Emelec.

Durante una de las últimas ediciones del reconocido programa deportivo ‘KCH Radio‘ se pudo apreciar un debate sobre el paso de Christian Cueva por Emelec. Teniendo en cuenta los diversos inconvenientes por los que pasó, tanto en lo personal como en lo físico, prácticamente se dijo que el volante peruano representa ser uno de las peores contrataciones en la historia de la institución.

“Christian Cueva es elegido el peor fichaje y la decepción de la LigaPro 2025. ‘Cuevita’ que vino como estrella, como el ’10’, como el ‘Aladino’, como el ‘Mago’, terminó siendo la decepción y uno de los peores fichajes en los últimos veinte años de la historia del club Emelec. El peor fichaje de la LigaPro 2025″; fue el ácido comentario del periodista ecuatoriano Gabriel Solórzano.

¿Cómo le fue estadísticamente a Christian Cueva en Emelec?

Christian Cueva, en principio, tenía contrato hasta julio del año 2026 con Emelec. Por distintos motivos, hace algunas semanas se confirmó que dicho acuerdo llegó a su fin a través de una rescisión por mutuo acuerdo y ahora el volante volverá a probar suerte en el fútbol peruano. Dicho esto, en el equipo eléctrico no le fue nada bien ya que tan solo disputó 17 partidos entre LigaPro y Copa Ecuador.

En dichos encuentros fue capaz de anotar 2 goles, los cuales fueron de penal, y registrar 3 asistencias. En conclusión, el popular ‘Aladino‘ tuvo un paso bastante fugaz por uno de los equipos más importantes del balompié ecuatoriano y no fue capaz de marcar la diferencia. A raíz de ello es que el recuerdo no es para nada agradable en los aficionados y peor aún en los medios deportivos.

Lo que se le viene a Christian Cueva en la Liga 1

Luego de su repentino y ajetreado paso por Emelec, ahora Christian Cueva se alista para ser el jugador diferente en Juan Pablo II. Así es, el ’10’ firmó por el equipo de la ciudad de Chongoyape y será uno de los abanderados en el proyecto deportivo que anhela la institución norteña, a tal punto de que aspiran a clasificar a un torneo continental y empezar a ser uno de los principales animadores en la temporada 2026 de la Liga 1.

Fuente: Juan Pablo II.

