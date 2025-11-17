Con gol y expulsión de Barco, Emelec sin Cueva perdió ante LDU por la Copa Ecuador

Emelec se complicó en la Copa Ecuador, el conjunto de los peruanos terminó perdiendo un partido importante. LDU consiguió hacer un buen partido en los 90 minutos, lo que les permitió aprovechar el hombre de más en el campo. Cuando todo parecía que terminaría en empate, se dio el gol de la victoria en los minutos finales.

En este choque, Alfonso Barco jugó como inicial y no se tardó nada en conseguir el primer gol de la contienda. A los tan solo 4 minutos ponía a saltar a todos los hinchas. Esto después de un tiro de esquina que fue bien mandado al corazón del área, en donde el volante remató como si fuera un delantero para convertir el 1-0. De esta forma el George Capwell estalló de felicidad pensando que podría darse una gran sorpresa.

El gol de Alfonso Barco:

Pero cuando se esperaba que pudiera darse una victoria, el VAR detectó una jugada en la que el peruano estuvo involucrado. A los 50 minutos trató de parar a un rival, el árbitro no interpretó que era una jugada de expulsión. Pero al tener otra amarilla, terminó yéndose a los vestuarios antes de tiempo.

La expulsión de Alfonso Barco:

Con el hombre de más, simplemente el cuadro de LDU se sintió más libres. Si bien el elenco ‘eléctrico’ demostró ser muy bueno en defensa, no logró resistir hasta el final con 10. Es así como Michael Estrada y Jeison Medina fueron los autores de las conquistas que le dieron vuelta al resultado. A los 83 y 96 se dieron estas anotaciones que complica el panorama para Emelec.

¿Por qué no jugó Christian Cueva?

Por otro lado, el gran ausente de este partido fue Christian Cueva. La mega estrella que llegó a Ecuador con bombos y platillos, terminó solo viendo el juego desde el banquillo. Esto no es novedad, ‘Aladino’ dejó de ser considerado un jugador importante, ahora es visto más que todo como alguien de segundo o tercer orden.

Guillermo Duró, entrenador del cuadro ‘eléctrico’ viene usando muy poco al peruano. No lo ve con el suficiente nivel como para ser inicial. En varios partidos se le puede ver a ‘CC10’ quedarse en el banco o entrar en los últimos minutos, sin ser un jugador determinante, como se esperaría que sea.

Por ese motivo, es que se le ve más pendiente de la política nacional o incluso de su pareja, que de entrenar mejor para volver a ser titular. Lo que claro, hace pensar que su tiempo en Ecuador está próximo a terminar y es probable que el próximo año termine volviendo a la Liga 1.

