Desde Colombia confirman el club que sacaría a Christian Cueva de Emelec: hubo llamado

Christian Cueva ha despertado el interés de diferente equipos internacionales después de demostrar un buen nivel en Ecuador. Pero hay uno en especial que ya lo tiene en la mira, incluso se ha revelado que ya hubo un llamado para contratarlo. Emelec no tendría muy contento al peruano y por eso estaría viendo de marcharse pronto del ‘Bombillo’.

El periodista Silvio Valencia soltó la gran primicia de un posible nuevo destino para ‘Aladino’ en sus redes sociales. Resulta que en una entrevista con Edgar Ospina, el DT colombiano no dudó un solo momento en dar a conocer la gran primicia. Un grande de su país habría hecho contacto con el peruano para poder contratarlo.

Según lo que cuenta el veterano entrenador, Junior de Barranquilla está interesado en poder contar con los servicios de Cueva. Están tan interesados que ya hubo un contacto telefónico. Pero lo más llamativo fue saber que ‘CC10’ no estaría muy contento en Emelec, así lo pudo dar a conocer Ospina cuando soltó esta bomba que seguro en Guayaquil no cayó nada bien.

¿Por qué Christian Cueva no viene jugando en Emelec?

Christian Cueva venía siendo considerado un titular indiscutible en Emelec, pero debido a una lesión a comenzado a no tener participación en el plantel. En los entrenamientos no ha estado disponible, no hay otra razón para la que no aparezca en las fotos del club ecuatoriano.

Esto ocurrió en el choque contra Miguel Iturralde, club de la segunda división al que enfrentaron en la Copa Ecuador. En una corrida el peruano se sintió y como habían hecho todos los cambios tuvo que seguir en cancha. Esto ocasionó que ahora tenga un tiempo de descanso antes de volver a ser considerado.

¿Cuánto vale Christian Cueva?

Según lo que se puede apreciar mediante la web especializada de Transfermarkt, Christian Cueva tiene un valor de mercado de 250 mil euros en este momento. Esta sería una referencia a la cifra que tendrían que pagar los colombianos para poder contar con los servicios del peruano.

Hay que recordar que en el cuadro ‘Bombillo’ tiene contrato vigente hasta mitad del 2026. Por lo que solo con una venta o un préstamo podría llegar a salir y según lo que se sabe, en Emelec lo quieren como una estrella. Siendo complicado que pueda abandonar el club habiendo llegado solo hace unas semanas atrás.

En el fútbol ecuatoriano tiene hasta el momento un total de siete partidos jugados, donde anotó dos goles y dio dos asistencias en 495 minutos dentro de la cancha.

