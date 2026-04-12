Prensa de Brasil destaca y aprueba en puntaje a Erick Noriega tras el clásico Internacional 0-0 Gremio

Erick Noriega sigue demostrando que es uno de los futbolistas peruanos con mejor actualidad en el extranjero. El día de ayer fue titular en el empate sin goles en el clásico de Porto Alegre entre Internacional vs. Gremio y vaya que dejó muy buenos comentarios que desde la prensa brasileña lo colocan como una de las figuras del encuentro que disputó en el Estadio Beira-Rio.

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“Tuvo un buen desempeño como tercer defensa central, ayudando en la cobertura defensiva y la distribución del balón“; citaron en el reconocido medio brasileño ‘Ge Globo‘. Además, en el mismo portal se pudo conocer que Erick Noriega recibió una puntuación de 6.0 y el público le dio 6.2, siendo de esta manera el protagonista mejor valorado luego del arquero Weverton con 7.0.

Fuente: Ge Globo.

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De esta misma manera, en el portal internacional ‘Sofascore‘ eligieron a Erick Noriega como el protagonista estelar del más reciente clásico de Porto Alegre entre Internacional vs. Gremio. Con un puntaje promedio de 7.8, el volante peruano completó 53 toques de balón, tuvo 86% de pases precisos, ganó 4 duelos de 4 posibles y lo más importante es que jugó los 90 minutos.

Con Erick Noriega 🇵🇪 como titular, Grêmio empató 0-0 ante Internacional por la fecha 11 del Brasileirão 🇧🇷 ⚽



Estadísticas de Erick Noriega:

⏱ 90' Minutos jugados

👟 53 Toques de balón

🎯 86% de Precisión 37/43

💥 Duelos ganados 4/4

📈 7.8 Nota Sofascore#Grêmio #ErickNoriega pic.twitter.com/E0txpirAhi — Deporte Libre (@DeporteLibre_Pe) April 12, 2026

Si bien para los hinchas brasileños podría tratarse de un resultado sin emociones y que, de acuerdo al trámite del clásico, dejó bastante qué desear ya que en la previa se esperaban más emociones, no hay duda alguna de que Erick Noriega se viene acomodando y afianzando cada vez más en el plantel de Gremio que desde inicio de este mes de abril es liderado técnicamente por Luís Castro.

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Los números de Erick Noriega en Gremio y próximos partidos

Erick Noriega se ha convertido en uno de los titulares habituales de Gremio en lo que va de la presente temporada 2026. A raíz de ello es que ha podido disputar un total de 17 partidos entre Brasileirao, Copa Sudamericana y Campeonato Gaucho con una estadística de 1 gol anotado y 3 asistencias registradas en 1.346 minutos de competencia en dichas participaciones.

Fuente: Gremio.

Ahora, respecto a los próximos partidos de Gremio, el martes 14 de abril a las 17:00 horas enfrentará a Deportivo Riestra en el Arena do Gremio por la fecha 2 del Grupo F de la Copa Sudamericana 2026. Luego, en el marco de la fecha 12 del Brasileirao, jugará ante Cruzeiro el sábado 18 de abril a las 18:30 horas en el Estadio Mineirao de Belo Horizonte.

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