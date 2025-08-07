El terrible calvario que vive Santiago Ormeño en China: sufre demasiado el delantero de la Selección Peruana

Santiago Ormeño, el conocido delantero de la Selección Peruana, compartió recientemente detalles íntimos y complejos de su carrera en una reveladora entrevista para el podcast ¿Por qué eres lo que eres? Durante la conversación, Ormeño desglosó los acontecimientos que lo llevaron a una situación profesional y personal desafiante, marcada por una lesión grave y una disputa contractual con su club.

Publicidad

Publicidad

Santiago Ormeño la pasa muy mal

El futbolista confesó que, entre varias propuestas, la opción de jugar en China fue la que más le sedujo. “Entre opciones me sedujo China. Viví ‘esto y esto’ en mi carrera, pues vamos a darnos un salto de charco”, explicó Ormeño, refiriéndose a su decisión de aventurarse en una nueva liga. Sin embargo, lo que prometía ser un nuevo capítulo emocionante en su trayectoria, rápidamente se tornó en una pesadilla.

“Salió mal”, lamentó el atacante. “Tenía contrato hasta diciembre. Llego a China, dos partidos, un chino me destrozó el tobillo”. La lesión, que inicialmente fue diagnosticada como un esguince con edema óseo, se agravó debido a lo que Ormeño considera una negligencia médica. “Fue una lesión, que considero negligencia médica, porque me metieron antes de tiempo”, afirmó, sugiriendo que fue presionado para volver al campo antes de una recuperación completa, lo que derivó en complicaciones.

Sufriendo notable por una lesión

La consecuencia directa de esta lesión fue la imposibilidad de Ormeño de desempeñarse como futbolista profesional, una situación que le generó un profundo malestar. Ahora estar parado y no poder trabajar como futbolista profesional, es un malestar para el atacante de la Selección Peruana, se evidenció en sus palabras. El proceso de recuperación fue lento y frustrante. “No salía, no salía, trataban, no podía y al final se fue alargando”, detalló, reflejando la desesperación ante la falta de progreso.

Publicidad

Publicidad

Santiago Ormeño sufriendo en la Selección Peruana. (Photo by Alexandre Schneider/Getty Images)

Esta prolongada inactividad tuvo repercusiones drásticas en su club, el Qingdao Hainiu, que se encontraba bajo la presión de una lucha por el descenso. Ante la situación, el equipo tomó una decisión unilateral y drástica. “El equipo tomó la decisión de que como no estaba apto para competir y estaban presionados por la lucha por el descenso reemplazar mi registro de extranjero para traer a otro”, explicó Ormeño, revelando la medida adoptada por el club para sustituirlo.

Santiago Ormeño espera cambios

Para Santiago Ormeño, conocido por algunos como “Ormedeus”, esta acción representa un perjuicio físico y laboral descarado, así como una clara medida arbitraria por parte del Qingdao Hainiu. “Eso no está bien, no acepté”, enfatizó el futbolista, dejando claro su desacuerdo con la decisión del club. Actualmente, Ormeño se encuentra en México, donde ha regresado para continuar con su proceso de recuperación. Simultáneamente, sus representantes legales están enfrascados en negociaciones con el club chino para resolver la situación contractual y buscar una compensación por los daños sufridos. “Me vine a México para terminar de recuperarme y mi abogado está en pláticas con el club para ver cómo acaba esta situación”.

Publicidad

Publicidad

ver también Luis Abram a un paso de volver al fútbol peruano y jugar en Sporting Cristal: contrato increíble