Selección Peruana

La radical decisión de Manuel Barreto con Felipe Chávez a horas del Perú vs. Chile

Manuel Barreto no esperó más y tomó una decisión de último minuto sobre Felipe Chávez en el marco del Perú vs. Chile.

Por Aldo Cadillo

Felipe Chávez y Manuel Barreto previo al Perú vs. Chile.
© Producción Bolavip.Felipe Chávez y Manuel Barreto previo al Perú vs. Chile.

En unas horas la nueva Selección Peruana tendrá su primer reto y será ante Chile. Jugando este viernes 10 de octubre desde las 6:00 PM en el Estadio Bicentenario de La Florida en Santiago, se conoció la decisión que tomó el técnico Manuel Barreto sobre Felipe Chávez.

Pues bien, respondiendo al llamado de la Selección Peruana, el volante Felipe Chávez llegó a Videna, se entrenó con el plantel y ahora espera ansioso su debut. Pero tal parece que este momento tendrá que esperar.

Pasa que la idea del técnico interino Manuel Barreto es no empezar con Felipe Chávez, volante del Bayern Múnich II. Lo que se conoció es que el mediocampista jugará en el segundo tiempo e ingresará en reemplazo de Jairo Concha.

Así pues, el técnico Manuel Barreto tiene pensado iniciar con un equipo A y, para el segundo tiempo, colocar un equipo B. Esto quiere decir que en el entretiempo del partido entre Perú vs. Chile se darán varios cambios, entre ellos el ingreso de Felipe Chávez.

Felipe Chávez entrenando con la Selección Peruana. (Foto: Selección Peruana)

¿Felipe Chávez será titular en el Perú vs. Chile?

El técnico Manuel Barreto decidió que Felipe Chávez no será titular en el partido amistoso entre Perú vs. Chile. En ese sentido, se estima que el volante ingrese en el segundo tiempo en reemplazo de Jairo Concha.

Hay que mencionar que no es la primera vez que Felipe Chávez es convocado por la Selección Peruana. Anteriormente estuvo con la Selección Peruana Sub 20, pero el técnico Guillermo del Solar lo dejó fuera de la nómina oficial.

Felipe Chávez jugando en el Bayern Múnich. (Foto: Bayern Múnich)

Alineación titular de Perú vs. Chile

La probable alineación titular de Perú vs. Chile sería con: Diego Enríquez en el arco; Matías Lazo, Miguel Araujo, Renzo Garcés y César Inga en la defensa; Erick Noriega, Jesús Castillo y Jairo Concha en la volante y Joao Grimaldo, Maxloren Castro y Luis Ramos en la delantera.

¿En qué canal ver en vivo Perú vs. Chile?

El partido entre Perú vs. Chile se podrá ver en vivo y en directo en Movistar Deportes (Canal 3) y América Televisión (Canal 4). Además, también estará la transmisión online vía la aplicación de Movistar Deportes y América tvGO. De igual modo, también podrás disfrutar gratis el minuto a minuto a través de Bolavip Perú.

