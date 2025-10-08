Es tendencia:
Selección Peruana

Tras entrenar con la Selección Peruana: La brutal frase con la que definieron a Felipe Chávez

Felipe Chávez realizó sus primeros entrenamientos con la Selección Peruana y ya recibió el comentario del hincha.

Por Aldo Cadillo

Felipe Chávez con la Selección Peruana.
Felipe Chávez con la Selección Peruana.

Felipe Chávez cumplió su sueño y ya entrenó con la mayor de la Selección Peruana. Si bien estuvo en la Sub 20, ahora el reto es mucho mayor pues este viernes se trata de un partido directo ante Chile y de visita.

Antes de que ese otro sueño se pueda cumplir, los fanáticos de la Selección Peruana dejaron varios mensajes en las cuentas oficial de la ‘Bicolor’. Volcándose a Instagram, pues en X los comentarios están bloqueados, la hinchada es optimista sobre el bautizado: “Gringo”.

Pues bien, en general los comentarios son optimistas sobre Felipe Chávez en la Selección Peruana. Algunos incluso mencionan que “En los pies de Chávez recae la esperanza e ilusión de toda una nación”.

Mientras que otros tantos también apuntan a que Felipe Chávez debe ser el hombre de los balones detenidos en la Selección Peruana: “Las pelotas paradas a Chávez, el mejor de lejos”.

Hinchas de la Selección Peruana comentando sobre Felipe Chávez. (Foto: Instagram Bicolor)

¿Cuánto vale Felipe Chávez?

Felipe Chávez tiene 18 años y vale 600 mil euros, según información oficial de Transfermarkt. Jugando en el Bayern Múnich II, el volante recientemente fue convocado a la Selección Peruana mayor.

Hay que recordar que Felipe Chávez es de padre peruano y madre alemana. Nació en la ciudad de Aichach, empezó inferiores en Augsburgo y luego fue fichado por el Bayern Múnich.

¿Cuándo y a qué hora juegan Perú vs. Chile?

El partido entre Perú vs. Chile se podrá ver en vivo y en directo por Movistar Deportes (Canal 3). Además, también se verá online por la aplicación de Movistar Deportes y gratis en el minuto a minuto de Bolavip Perú.

¿En qué canal ver Perú vs. Chile?

El partido entre Perú vs. Chile se podrá ver en vivo y en directo vía Movistar Deportes. Además, también se podrá ver online vía la aplicación oficial de Movistar Deportes. Una opción más es el minuto a minuto gratis de Bolavip Perú.

