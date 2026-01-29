Erick Noriega reveló las cualidades más importantes de Mano Menezes ahora que será el DT de Perú

Siendo un secreto a voces que Mano Menezes será el nuevo entrenador de la Selección Peruana, ya se viene analizando y evaluando cuáles son sus características de trabajo para ver si es que realmente irán acorde a lo que pretenden en la planificación de la Federación Peruana de Fútbol. Uno de los que colaboró con este aspecto fue Erick Noriega.

El volante de la Selección Peruana y de Gremio de Porto Alegre, equipo en donde por cierto fue dirigido por Mano Menezes durante el segundo semestre de la temporada 2025, reveló algunas de las condiciones más importantes que pudo apreciar al haber trabajado con el estratega brasileño. Con muchos elogios de por medio, queda claro que le augura una buena estadía en Videna.

“La verdad que es un técnico muy bravo. Es un buen técnico, bastante bueno la verdad. Desde mi punto de vista, muy inteligente, competitivo, es picón y es bastante exigente dentro del campo. Por el medio año que estuve con él, sabe llegar bastante a los jugadores y siempre está intentando aconsejarte para mejorar”; contó Erick Noriega por medio de una reciente conversación con la periodista Analucía Rodríguez de ‘Hablemos de MAX‘.

Mano Menezes fue clave en la adaptación de Erick Noriega en Gremio

Recordemos que Erick Noriega fue fichado por Gremio de Porto Alegre a mediados de la temporada 2025 y en dicho momento fue recibido por Mano Menezes. Todo parece indicar que la relación fue bastante buena y que el entrenador fue muy importante en la rápida adaptación del volante a un fútbol tan competitivo como el brasileño, a diferencia del peruano claro está.

“De hecho, en lo personal, tuve una experiencia muy buena con él que me ayudó muchísimo para adaptarme y estar firme en una liga tan competitiva y a tener mucha más confianza en mí mismo. Es un técnico muy bueno. Yo creería que le tendría que ir bien en la selección, ojalá”; comentó Erick Noriega en la misma charla y con lo cual queda claro que conoce muy bien al próximo DT de Perú.

Fuente: Gremio.

La llegada de Mano Menezes a Lima para ser presentado como nuevo DT de Perú

Cerca del mediodía se pudo apreciar el arribo de Mano Menezes al Aeropuerto Internacional Jorge Chávez para estar a la espera de la presentación oficial que será a partir de las 17:00 horas en el Hotel Hyatt que está ubicado en el distrito de San Isidro. Seguramente al lado de Agustín Lozano y Jean Ferrari como líderes del proyecto deportivo que sostiene la Federación Peruana de Fútbol, el entrenador brasileño también responderá las consultas de la prensa nacional.

