Las Eliminatorias Rumbo al Mundial 2026 han demostrado que la Selección Peruana necesita un cambio urgente para la siguiente clasificatoria. Hay muchos jugadores que no pueden seguir en el equipo patrio, más que todo por la edad. Por eso es hora de recambio generacional para volver a competir como se debe y no estar estancado en lo mismo.

Al parecer esto por fin llegó a oídos de los responsables en la Videna y se vendrá un cambio radical. Eso sí, no será de forma inmediata, sino pensando en lo que serán la fecha doble de octubre y noviembre. Por eso Óscar Ibáñez ya está viendo la opción de probar nuevos jugadores. Tener un panorama diferente y así conseguir ampliar el universo de convocados a la ‘Bicolor’.

Mediante el periodista deportivo Gustavo Peralta se pudo conocer que se viene una renovación total. Incluso, se ha tomado una decisión importante con futbolistas que tengan doble nacionalidad. Pues serán invitados los que no tengan los papeles listos para que puedan entrenar con la Selección Peruana. Esto con el afán de hacer un proyecto alrededor de ellos.

“Perú jugará amistosos en Rusia y la idea es que se juegue con gente nueva. Estos partidos estarán invitados Chávez, Robertson y otros jugadores con ascendencia peruana“, fue lo que explicó el comunicador en el programa ‘Hablemos de Max’.

¿Qué jugadores de ascendencia peruana juegan en Europa?

Hay una gran cantidad de jugadores con ascendencia peruana que están en ligas importantes a nivel internacional. Entre los que podemos destacar a Felipe Chávez, el mediocampista alemán del Bayern Múnich es uno de los que gusta a los hinchas nacionales. Acaba de debutar con el primer equipo ‘Bávaro’ y ya muchos lo consideran como el nuevo 10 de la ‘Bicolor’ en reemplazo de Christian Cueva.

Debut de Felipe Chávez en Bayern Múnich (Foto: Bayern Múnich).

Otro importante mediocampista que juega en Europa es Alexander Robertson, que se quedó en el Cardiff City y ahora jugará la tercera división de Inglaterra. En su momento rechazó contestarle a la Selección Peruana de Juan Reynoso. Pero ahora es posible que su visión pudiera cambiar tras tampoco ser llamado con Australia.

Matteo Pérez jugó en el Bayern Múnich, hoy es futbolista del Dinamo Zagreb. Es un lateral izquierdo bastante rápido, con mucha visión para subir al ataque y ser un dolor de cabeza por la banda. Suecia lo viene convocando, pero no ha debutado con el equipo mayor.

En Barcelona FC tenemos a un portero estadounidense con ascendencia peruana. Diego Kochen, quien podría tener chances de al menos conocer a la ‘Bicolor’. En Alemania también está Fabio Gruber, joven central que está en el Nuremberg, cuadro de la Segunda.

Diego Kochen entrando por Wojciech Szczęsny (Foto: FC Barcelona).

Estos son los jugadores más destacados que vienen jugando en Europa y con los que podría contar Óscar Ibáñez. Hablamos de deportistas menores de 23 años de aceptar su llamado serían parte de un recambio importante para la Selección Peruana. Habrá que esperar nada más a conocer sus respuestas.

