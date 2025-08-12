Palmeiras no deja de sorprender debido al gran poder adquisitivo que tiene en Sudamérica. El ‘Verdao’ no deja de invertir en su plantel y es por ello que piensan en romper el mercado de fichajes sudamericanos. En este caso están trabajando en lograr un importante refuerzo que viene nada más y nada menos que de la misma Premier League.

En Brasil ha comenzado a sonar con fuerza la posibilidad que el ‘Porco’ pueda buscar la incorporación de Julio Enciso. El futbolista del Brighton de tan solo 21 años es una de las grandes tentaciones del conjunto brasileño que lo ve como su próxima figura. Se especula que en los próximos días se estará enviando la oferta oficial, justo antes del inicio de la temporada en el fútbol inglés.

Según lo que se puede ver en Transfermarkt, este futbolista tiene un valor actual de 22 millones de euros. Esto deja en claro que esta contratación no va a ser nada fácil de llegar, aparte de tener que pagar un buen dinero para tenerlo en sus filas. Es importante precisar que por la edad los futbolistas suelen tener un valor más elevado por la proyección a la que puedan llegar.

Universitario de Deportes va a ser el próximo rival de este equipo que eso sí, no está pasando un gran momento en el fútbol brasileño. Hay una pequeña riña entre los aficionados y el técnico Abel Ferreira. Esto podría ser aprovechado por los ‘cremas’ de hacer un partido perfecto en casa para el inicio de la serie de los octavos de final de la Copa Libertadores 2025.

El poderoso Palmeiras al que enfrentará Universitario de Deportes

Si hablamos de dinero, entonces el cuadro brasileño le lleva mucha diferencia a los ‘cremas’. Mientras que Universitario hoy tiene un valor de mercado de 13,45 millones de euros, el cuadro ‘Verdao’ está cotizado en solo 188,95 millones. Esto nos deja una diferencia abismal de más de 14 veces el costo de un plantel frente a otro.

Vitor Roque (Foto: Getty).

El jugador más caro que tiene hoy mismo el elenco de Ferreira es Vitor Roque que hace poco llegó de nada más y nada menos que el FC Barcelona. Esto lo deja arriba de todos con 20 millones de euros de cotización con tan solo 20 años. El que lo sigue es Paulinho con 16 millones y de ahí Raphael Veiga con 15 millones.

Por el lado del equipo de Jorge Fossati podemos ver a Jairo Concha como su gran figura, no solo por sus goles y asistencias, sino también por su valor de 1,2 millones. Edison Flores y Andy Polo tienen un empate como los segundo con 1 millón cada uno. Por último, Álex Valera completa el podio con 900 mil euros.

Jairo Concha (Foto: Universitario).

¿Cuándo jugarán Universitario vs. Palmeiras?

Este partido, correspondiente a la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores 2025, se jugará el próximo jueves 14 de agosto, desde las 19:30 horas (hora de Perú), en el Estadio Monumental de Ate.

