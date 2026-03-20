Tras decirle NO a la Selección Peruana, se reveló la nueva cotización de Felipe Chávez a nivel mundial

Una de las más recientes polémicas respecto a la Selección Peruana tuvo que ver con la ausencia de Felipe Chávez en la primera convocatoria de Mano Menezes. Pensando en el amistosos internacionales frente a Senegal y Honduras, el volante de FC Colonia optó por quedar al margen de las planificaciones en Videna. Ahora, de manera sorpresiva, recibió una grata noticia sobre su cotización mundial.

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Fuente: La Bicolor.

“Si bien es un honor y un reconocimiento a mis logros deportivos, decidí conscientemente no jugar con la Selección Peruana. Mi prioridad es brindar el mejor apoyo posible a al equipo durante esta difícil etapa de la temporada. Por lo tanto, aprovecharé el próximo parón internacional para seguir ofreciendo mis servicios y apoyar de la mejor manera al FC Colonia en su misión de permanecer en la liga”; reveló Felipe Chávez en entrevista con el portal ‘Express24‘.

A raíz de estas declaraciones es que algunas críticas se hicieron presente en contra de la decisión de un Felipe Chávez que permanecerá en Alemania para seguir ganándose un puesto en FC Colonia. Todo parece indicar que dicha postura le estaría saliendo muy bien ya que el día de hoy se pudo confirmar que se dio un crecimiento muy importante respecto a su ficha internacional.

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Fuente: Transfermarkt.

De acuerdo al portal especializado ‘Transfermarkt‘, podemos apreciar que Felipe Chávez ahora tiene una cotización de 2 millones de euros cuando hasta hace algunas horas costaba 800 mil euros. Esta situación incluso lo lleva a ser uno de los futbolistas peruanos con mejor precio a nivel mundial actualmente, así que de todas maneras es un enorme avance cuando apenas tiene 18 años de edad.

𝐀𝐓𝐄𝐍𝐂𝐈𝐎𝐍: Felipe Chávez 🇵🇪 acaba de recibir una importante actualización de su valor en el mercado. El volante peruano ahora está tasado en 2 MILLONES de euros según el portal Transfermarkt.



Estaba en el TOP 30, pero ahora está entre los peruanos con mayor valor en el… pic.twitter.com/RN7YtBtYQ5 — Cristhian Hinostroza (@crischasqui) March 20, 2026

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La postura en la interna de la Selección Peruana sobre la ausencia de Felipe Chávez

Luego de que se conociera que Felipe Chávez no integró la lista de convocados de la Selección Peruana para los duelos amistosos frente a Senegal y Honduras, desde la interna de la Federación Peruana de Fútbol dieron detalles del pedido explícito por parte del volante hacia el comando técnico. Fue Jean Ferrari quien detalló dicha situación en una reciente entrevista con el programa ‘Primer Toque‘.

“Ha pedido la autorización. Él está encantado de estar en la Selección Peruana, pero obviamente, hoy el tema de participar, de jugar y de tener minutos en su equipo lo va a hacer evidentemente que se potencie. Entonces se entendió perfectamente. Así que, en ese sentido, no vamos a entrar en ningún tipo de polémica porque es un tema natural dentro del fútbol“; declaró el Director General de Fútbol de la Federación Peruana de Fútbol.

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