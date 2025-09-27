Mr. Peet reveló el problema que tiene Néstor Gorosito con Kevin Quevedo: “Son actitudes reincidentes”

Mr. Peet empezó su último en vivo hablando de la eliminación de Alianza Lima de la Copa Sudamericana. Tocando el tema directo de Kevin Quevedo, el comunicador reveló que Néstor Gorosito ha notado actitudes reincidentes en el extremo y por eso se fue a la banca.

“Se ha generado todo un drama y un alboroto respecto a las declaraciones post partido de ‘Pipo’ Gorosito”, empezó Mr. Peet en su programa de YouTube. Luego el comunicador mencionó que Kevin Quevedo habría cometido una falta de disciplina contra Néstor Gorosito.

“Tiene que ver que ‘Pipo’ Gorosito quiere dar un golpe de autoridad. Él ya es el técnico, ya renovó y de ahora en adelante quién quiera cruzar la línea de lo permitido, no va a tener espacio en Alianza Lima”, reveló Mr. Peet al explicar lo que pasó en la conferencia de Néstor Gorosito.

Luego, contando detalles sobre Kevin Quevedo, Mr. Peet reveló qué pasó con el jugador y Néstor Gorosito: “Uno habla de disciplina, ojo: no se habla que estén en alcohol. No. Lo que pasa es que dentro del nuevo perfil que se busca, es el compromiso y profesionalismo. Tienen que dejar actitudes de “mirar por debajo del hombro” o “te discuten indicaciones” o son “reincidentes en tardanzas””, dijo Mr. Peet sobre lo que habría hecho Kevin Quevedo para ser tachado por Néstor Gorosito.

Kevin Quevedo jugando en el Alianza Lima vs. Universidad de Chile. (Foto: Getty Images)

¿Qué dijo Néstor Gorosito sobre Kevin Quevedo?

Néstor Gorosito dijo fuertes palabras sobre Kevin Quevedo en la conferencia de prensa tras la eliminación de la Copa Sudamericana. Como se recuerda, el extremo no fue titular en el partido entre Alianza Lima vs. Universidad de Chile.

Así pues, el técnico Néstor Gorosito explicó que la suplencia de Kevin Quevedo fue por algunas situaciones que se habían dado en el día a día. Sin entrar en detalles, mencionó que pasó algo en los entrenamientos que no le gustó.

¿Cuánto gana Kevin Quevedo?

Kevin Quevedo gana 40 mil dólares mensuales en Alianza Lima, según información oficial de Salary Sport. Esto quiere decir que por temporada se lleva 480 mil dólares en total.

¿Hasta cuándo Kevin Quevedo tiene contrato con Alianza Lima?

Kevin Quevedo tiene contrato con Alianza Lima hasta diciembre del 2027. Su última renovación se dio en mayo del 2025 gracias a sus buenas actuaciones.

Kevin Quevedo festejando un gol con Alianza Lima. (Foto: Alianza Lima)

