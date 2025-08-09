Es tendencia:
Mientras Jefferson Cáceres no fue considerado en Sheffield United, la gran noticia que recibió Oliver Sonne en Burnley FC

La estadía de los peruanos en Inglaterra estaría tomando distintos rumbos, teniendo en cuenta que uno se alista para la Championship y otra para la Premier League.

Por Renato Pérez

Jefferson Cáceres y Oliver Sonne.
© Composición BOLAVIP.Jefferson Cáceres y Oliver Sonne.

Los dos peruanos que compiten en Inglaterra vienen afinando detalles en la previa del inicio de temporada. Los casos de Jefferson Cáceres en Sheffield United y Oliver Sonne en Burnley FC vendrían tomando distintos panoramas de acuerdo a las últimas informaciones conocidas, sobre todo cuando el atacante no fue considerado para un amistoso internacional y el defensor sí fue titular.

Resulta que Sheffield United disputó un duelo amistoso el día de hoy frente a Bristol City como preparación de cara al arranque de la Championship. Lo curioso es que Jefferson Cáceres venía siendo considerado por el entrenador Rubén Sellés e incluso estuvo convocado para esta tarde, pero finalmente no fue ni al banco de los suplentes y quedó fuera de las planificaciones estelares.

Fuente: Sheffield United
Fuente: Sheffield United

Todo lo contrario sucedió con Oliver Sonne. El defensor jugó desde el inicio el duelo internacional entre Burnley FC vs. Lazio y vaya que mostró muy buenos rendimientos que llamaron poderosamente la atención, sobre todo de los medios deportivos locales e internacionales que durante el último tiempo señalaban que el peruano podía cambiar de aires ante las pocas chances de minutos que tenía.

Imagen
Fuente: Burnley FC

¿Cómo le fue Oliver Sonne en el amistoso Burnley FC vs. Lazio?

Oliver Sonne fue titular en el amistoso internacional entre Burnley FC vs. Lazio y jugó hasta los 69 minutos. Lo más llamativo dentro del accionar del peruano fue que no lo hizo de lateral derecho como normalmente se ha venido desempeñando, sino que más bien lo hizo de carrilero y estuvo siempre ligado a la ofensiva del equipo liderado técnicamente por Scott Parker.

Entre las jugadas más peligrosas que tuvieron como protagonista al popular ‘Vikingo de los Andes‘, se pudo apreciar un cabezazo que chocó en el palo e hizo recordar mucho a las apariciones que mostraba en Silkeborg IF de Dinamarca. Finalmente, el encuentro que se disputó en el Estadio Turf Moor quedó 0-1 a favor del equipo italiano y con ello el club inglés terminó con su pretemporada.

Los próximos objetivos de Jefferson Cáceres y Oliver Sonne en Inglaterra

En el marco de la fecha 1 de la Championship, Sheffield United enfrentará a Swansea en condición de visita el sábado 16 de agosto y veremos si es que en esta ocasión Jefferson Cáceres es considerado por el comando técnico al menos como una opción de recambio. Por otro lado, Oliver Sonne se alista para el debut en Premier League cuando Burnley FC juegue ante Tottenham Hotspur el mismo sábado 16 de agosto.

renato pérez
Renato Pérez
