Jesús Pretell marcó su primer gol en Ecuador ante Independiente con un remate impresionante

Jesús Pretell logró anotar su primer gol con camiseta de LDU este fin de semana ante Independiente del Valle. El peruano que viene ganándose su lugar como titular, consiguió ante un rival complicado abrir el marcador. Esta puede ser su gran oportunidad para poder sentirse cómodo y así lograr ser un importante elemento del cuadro ‘Albo’.

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Con el partido recién iniciado, el conjunto de LDU logró ponerse adelante en el marcador en condición de visitante. Tan solo habían transcurrido 2 minutos, cuando de un lateral nació el 1-0. Saque largo dentro del área, Yerlin Quiñónez la atenaza y sin ver opciones divisa al peruano que llega solo, el pase lo deja libre y el nacional no duda en hacer un potente remate que terminó en las redes de Aldair Quintana.

Así fue el golazo de Jesús Pretell:

El rey gana de arranque 👑@LDU_Oficial sorprende a IDV a los dos minutos de juego con un zapatazo de Pretell para el 0-1.#LigaEcuabet conectada x #Xtrim 🤳 pic.twitter.com/EqM5Iy3vN0 — Zapping Ecuador (@zapping_ecu) April 19, 2026

Esta es la primera vez que el mediocampista nacional consigue formar parte de una anotación en Ecuador. Anteriormente no había sido capaz de marcar o incluso de llegar a asistir algún gol. Por lo que termina siendo su estreno en un partido de alto nivel. El cual se vivió con gran intensidad.

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Jesús Pretell y sus números en Ecuador

Jesús Pretell está viviendo su primera temporada fuera del Perú, el cuadro de LDU le brindó la gran oportunidad de salir a probar suerte lejos del país. Por lo pronto, no le está yendo nada mal y tiene la suerte de tener a un entrenador que lo conoce muy bien como es Tiago Nunes. Quien ya lo conocía desde Sporting Cristal, por lo que ahora lo tiene muy bien cuidado en el país norteño.

En lo que va de la temporada sin contar este choque frente al conjunto de Independiente del Valle, ha disputado un total de 9 partidos. Esto entre LigaPro Serie A y la Copa Libertadores, sin registrar goles y asistencias en 620 minutos. El único tanto es el que anotó en este último juego, que no se ha contabilizado en estos datos.

La posición en la que juega varía bastante entre partidos, a veces se le puede llegar a ver como un mediocampista. Pero en otras oportunidades es puesto como Pivote, por lo que no termina de ser un jugador que tiene una posición fija en el equipo. Eso sí, en la gran mayoría de partidos es titular.

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