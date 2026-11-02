Jean Ferrari le dio la razón a Juan Reynoso en una declaración polémica sobre la Selección Peruana

El actual director de fútbol de FPF, se acordó de Juan Reynoso. Quien en el pasado hizo una afirmación desagradable. Esto dijo, Jean Ferrari.

El debate sobre el rendimiento físico en el fútbol peruano cobró un nuevo impulso. Jean Ferrari volvió a encender la mecha tras coincidir públicamente con una postura que generó rechazo en la opinión pública durante el anterior proceso clasificatorio.

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El panorama de las divisiones menores

Durante su intervención en el programa AL LÍMITE, el directivo reconoció que las bases formativas afrontan serias deficiencias estructurales. Sin embargo, enfatizó que en la directiva trabajan para revertir la situación a mediano plazo y lograr que el recambio generacional rinda frutos a nivel internacional.

🎙️ Jean Ferrari: "Desde el tema de formación ya tenemos un gran problema. ES VERDAD LA FRASE DE JUAN REYNOSO QUE NUESTROS FUTBOLISTAS JUEGAN 60 MINUTOS".



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Ferrari fue categórico al señalar que la falta de ritmo competitivo proviene desde la etapa formativa. En ese sentido, admitió abiertamente que la famosa frase atribuida al exentrenador del combinado patrio sobre la baja resistencia de los futbolistas locales resulta totalmente cierta.

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La afirmación que revivió la polémica en Perú

“Desde el tema de formación ya tenemos un gran problema. Es verdad la frase de Juan Reynoso que nuestros futbolistas juegan 60 minutos”, declaró el directivo durante la entrevista, confirmando la brecha física que aqueja al torneo local frente al nivel internacional.

Las palabras del dirigente de la FPF, traen al presente lo ocurrido tras el partido frente a la Selección Argentina de Lionel Messi en Lima por las Clasificatorias al Mundial Norteamérica 2026. En aquella oportunidad, el estratega justificó el escaso rodaje de algunas promesas argumentando el bajo ritmo de la competencia nacional.

El recuerdo de las palabras de Juan Reynoso

“Bryan Reyna y Joao Grimaldo, que tienen un talento impresionante, no están para sostener 60 minutos y esa es la carencia que te da la liga local”, sostuvo Reynoso en aquella rueda de prensa tras la derrota en el Estadio Nacional.

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🎙️ Juan Reynoso: "Bryan Reyna y Joao Grimaldo, que tienen un talento impresionante, no están para sostener 60 minutos y esa es la carencia que te da la liga local".#LaCasaDeLaSelección 🇵🇪 pic.twitter.com/tPp8r4BSXs — Movistar Deportes (@MovistarDeporPe) October 18, 2023

Sus afirmaciones desataron duras críticas por parte de los aficionados y de los clubes de la Liga 1. El argumento central del estratega apuntaba a que las promesas del medio local no contaban con el resto físico necesario para sostener la exigencia de un partido de alto nivel durante los 90 minutos.

La brecha física en el fútbol peruano

El reciente respaldo a esa postura vuelve a colocar en el centro de la escena la distancia que existe entre el torneo peruano y la alta competencia. La coincidencia entre la dirección deportiva y el cuerpo técnico del pasado, deja en evidencia que el aspecto físico sigue siendo la gran asignatura pendiente.

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Jean Ferrari trabajó anteriormente en Universitario de Deportes. (Foto: X).

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