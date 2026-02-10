La dura decisión del Spezia después del ampay de Gianluca Lapadula en Barcelona

Gianluca Lapadula no está pasando el mejor momento de sus carrera en el fútbol de Italia. El atacante no deja las lesiones que no le permiten estar al 100%, pero ahora las cosas han sido peores para él después que se conociera un ampay en Barcelona. Esto ha generado mucha sorpresa en el hincha peruano, pero también se ha conocido la decisión que tomó el Spezia.

Lo que se ha podido conocer ahora último en el medio Spezia1906.com, es sobre la decisión del cuerpo técnico con respecto al ‘Bambino’. Resulta que por ahora no ven con buenos ojos usar al peruano. Esto debido a que viene de una lesión, así que no tienen pensado arriesgar con él.

Gianluca Lapadula (Foto: Spezia).

Lo otro que se sabe, es que en medios del país europeo han dado a conocer que el atacante nacional presenta molestias en el sóleo de la pierna derecha. Por lo tanto, esta lesión muscular resulta de cuidado, así que se piensa que le darán su respectivo descanso hasta que pueda estar al 100% y así evitar que pueda terminar con una lesión más grave.

El cuadro de las ‘Águilas’ no está pasando su mejor momento en la Serie B. Es por eso que necesitan recuperar lo más pronto al atacante patrio, que les permita salir de la zona de descenso. Por lo que están intentando que pueda estar en óptimas condiciones para el juego ante Frosinone, con la intensión de poder dejar de estar en la pelea por no descender.

¿Cuál fue el ampay de Gianluca Lapadula?

Ante la sorpresa de varios, Gianluca Lapadula terminó siendo el gran protagonista de un nuevo ampay del programa Magaly TV, la firme. En este caso, la presentadora Magaly Medina hizo tremenda revelación al mostrar imágenes en la que se le puede ver al ‘Bambino’ en un bar de Barcelona con una señorita que no sería la actual pareja del atacante patrio.

ver también Magaly Medina reveló ampay de Gianluca Lapadula en Barcelona: “No sabemos si pegó en el travesaño o fue gol”

Hay que precisar que el delantero actualmente se está tratando una lesión en Barcelona. Lugar en donde justamente pasaron estos hechos, el cual habrá que ver si tiene repercusión en la vida personal del atacante patrio. El cual por el momento no está teniendo oportunidades de jugar en su club por un tema de constantes lesiones.

Así fue el ampay a Gianluca Lapadula:

