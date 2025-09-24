Gianluca Lapadula volvió al gol tras cuatro meses sin anotarse en las redes. Por la segunda ronda de la Copa Italia, anotó el 2-2 para Spezia ante Parma. Sin embargo, en la definición por penales, falló el suyo y su equipo quedó afuera de competencia.

Lapadula ingresó al minuto 57 de juego, en lugar de su rival de puesto, Gabriele Artístico. El partido estuvo 2-1 para Parma, que parecía cerca de la clasificación directa a la siguiente ronda. Sin embargo, el rival se quedó con diez futbolistas y el delantero peruano apareció para el empate.

Fue al minuto 82 cuando el atacante de la Selección Peruana recibió en el área y, de media vuelta, con un remate cruzado y, con desvío, marcó el empate 2-2 para Spezia. Fue su primer gol en cuatro meses, el primero de la temporada, ya que el último fue por la Serie B en la derrota 2-3 ante Cremonese el pasado 9 de mayo.

Publicidad

Publicidad

Tweet placeholder

Gianluca Lapadula fue villano del Spezia al fallar penal clave

El empate de Lapadula mandó el partido a los penales para conocer al clasificado a la siguiente ronda de la Copa Italia. Spezia no arrancó bien, ya que Edoardo Soleri falló su penal y tuvo que correr de atrás.

Lapadula, con una buena, pero que todo terminó mal (X @RenzoGaliano).

Publicidad

Publicidad

A la cuarta ejecución llegó el turno para el peruano, pero falló. Eso permitió que Parma, a pesar de un errado de Alessandro Circati, se lleve el triunfo 4-3 con el gol final del argentino, ex Vélez Sarsfield, Christian Ordóñez.

Así reaccionó Lapadula tras fallar su penal (X @fanaticospe).

La eliminación de la Copa Italia es, sin dudas, una mala noticia para Gianluca Lapadula. A pesar de la vuelta al gol, errar un penal en la definición es un golpe duro. Esto también le quita oportunidad de sumar minutos, ya que en la Serie B apenas sí jugó 18 minutos (en el último partido ante Juve Stabia).

Publicidad

Publicidad

Tweet placeholder

El atacante de 35 años renovó su contrato con el conjunto de la región de Liguria hasta 2027, pero con se rebajó el sueldo. Eso le permitió seguir allí, a pesar de no entrar en los planes del entrenador Luca D’Angelo en un primer momento.