Pese al gol de Gianluca Lapadula, Spezia no pudo ganar en la Serie B

Gianluca Lapadula nuevamente es un jugador importante en el Spezia, le costó bastante llegar a esto al ítalo peruano, pero tras buenos partidos y goles se ha vuelto fundamental en el plantel. Es por eso que esta vez por la Serie B arrancó como titular y hasta anotó un nuevo gol, lastimosamente para él, su equipo no logró ganar el partido.

Publicidad

Publicidad

Luca D’Angelo tomó una radical decisión en este encuentro contra Padova, poniendo al peruano de titular. Este no decepcionó y a los 17 minutos ya pagaba su estancia en el once con un gol. Centro de Giuseppe Di Serio terminó en un cabezazo bien colocado del ‘Bambino’ que hacía gritar a todos los hinchas del Spezia.

Tweet placeholder

Lastimosamente el cuadro del peruano, el resultado terminó en un empate 1-1. Kevin Lasagna sería el responsable de poner el marcador en paridad a los 66 minutos de la contienda. Hay que mencionar que en este duelo el incaico se mantuvo en la cancha los 90 minutos, pues lo consideraron un elemento importante para el juego.

Publicidad

Publicidad

La vuelta de Gianluca Lapadula a la Selección Peruana

El buen momento de Gianluca Lapadula no ha pasado desapercibido para Manuel Barreto, quien ha tomado la decisión de llamarlo nuevamente en la Selección Peruana. Se conoció por la prensa nacional que recibió carta de reserva, así que estaría entre los convocados para los partidos que se jugarán en Rusia por fecha FIFA.

De esta forma, los delanteros que estarían convocados en el cuadro patrio para los choques contra Rusia y Chile serían: Gianluca Lapadula, Luis Ramos y Álex Valera.

Estos partidos se disputarán el próximo miércoles 12 y martes 18 de noviembre. El primero será contra el elenco de Rusia en el Gazprom Arena de San Petersburgo desde las 12:00 horas. Después se viene el ‘Clásico del Pacífico’, choque que se jugará en el Stadion Flisht en Sochi desde las 11:00 horas.

Publicidad

Publicidad

Los números de Gianluca Lapadula esta temporada

En lo que va de la temporada, Gianluca Lapadula no ha tenido muchos juegos, peor poco a poco se ha ido ganando su lugar en el primer equipo. Le costó, pero viene haciendo un buen trabajo en impresionar a su entrenador Luca D’Angelo.

Con Spezia tiene un total de 8 partidos esta temporada, 4 goles y todo esto en 463 minutos. Una cifra bastante buena teniendo en cuenta el poco tiempo que ha tenido para mostrarse hasta ahora.

ver también ¿Lionel Messi lo pidió como compañero?: Pedro Gallese sería buscado en el Inter Miami