Magaly Medina reveló ampay de Gianluca Lapadula en Barcelona: “No sabemos si pegó en el travesaño o fue gol”

Gianluca Lapadula ha quedado en el ojo de la tormenta luego de que ha sido protagonista del programa Magaly TV, la firme. La presentadora Magaly Medina reveló un ampay del ‘Bambino’ en un bar de Barcelona con una misteriosa mujer que no es su esposa, Alessia Macrí. A su vez, salieron a la luz otros presuntos encuentros con mujeres que habría tenido el actual atacante del Spezia de Italia.

Por estos momentos, Gianluca Lapadula no está viendo minutos con Spezia y todo apuntaría a que puede volver para los próximos partidos. Durante su ausencia, tal parece que el ‘Bambino’ ha estado por fuera de tierras italianas. En Barcelona, habría disfrutado de la noche española.

En el programa Magaly TV, la firme, revelaron imágenes del futbolista de la Selección Peruana con una mujer donde se los vio muy juntos y hasta se habrían besado. De hecho, durante el informe con la grabación que muestra al ítalo-peruano con la señorita, han cuestionado “si fue gol o pegó en el travesaño”.

“No sé si es un chape o no. No sabemos si pegó en el travesaño o fue gol”, llegó a decir el narrador del informe durante el programa, entre risas. En las imágenes, el atacante compartió algunos tragos con la mujer, baile y encuentros muy cercanos.

Por su parte, Magaly Medina, presentadora del programa, cuestionó al ‘Bambino’ por este encuentro extramatrimonial. “De Lapadula teníamos otra imagen, salvo aquella vinculación que le hicieron con chicas de la farándula, que supuestamente había pasado una tarde juntos en altamar, pero no se pudo comprobar que él se portara mal. […] Este Lapadula que vemos no era el que se nos vendió, ni la imagen que teníamos de un hombre correcto y respetuoso“, tiró.

Los presuntos encuentros que tuvo Gianluca Lapadula

Así como se mencionó este ampay, a Gianluca Lapadula ya lo han acusado de infidelidad por presuntos encuentros con otras mujeres. Uno de los más conocidos es el que habría protagonizado con la modelo argentina Macarena Gastaldo.

De hecho, ella dio detalles de su encuentro con el ‘Bambino’ en el programa El Precio de la Verdad hace algunos meses. Reveló que bailó reggaeton con el atacante y tuvo un acercamiento fuerte, aunque no respondió si hubo beso.

Por otra parte, tal como recordó Magaly Medina, el atacante de la Selección Peruana también habría participado de una fiesta en un yate y se lo habría relacionado con la actriz Mayra Goñi. En dicha juerga también habría estado el actual jugador de Universitario, Anderson Santamaría.

