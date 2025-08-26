La dura decisión que tomó Gianluca Lapadula en Italia y lo aleja de la Selección Peruana

Gianluca Lapadula no la está pasando nada bien en el fútbol de Italia en donde no juega. Se esperaba que este mercado de fichajes logre cambiar de equipo, pero al final esto no se dio, por lo que continua en el Spezia. Club en el que ha tomado una dura decisión para su carrera, la cual afectará mucho que pueda volver a jugar en la Selección Peruana.

Resulta que su posible venta al Pescara era producto de tan solo un rumor más. No se va a ir al ‘Delfín’, el cuadro que vio triunfar al atacante patrio en el 2015/2026 no llegó a buscarlo en ningún momento. El mismo Stefano Melissano, director deportivo del club lo dio a conocer: “El Pescara nunca hizo una oferta real, ni siquiera negociaron cifras“, fue lo que dio a conocer.

Gianluca Lapadula con camiseta de Spezia (Getty).

Sin ofertas y con un equipo que no lo quiere, la situación del peruano se termina de complicar de gran medida. Algo que le ha obligado a tomar una importante decisión. Se quedará en el Spezia, pero teniendo un rol secundario en la banca de suplentes. Siendo más un guía para los jóvenes y esperando su oportunidad para entrar al terreno de juego.

“Spezia, dadas las negociaciones estancadas con el Pescara, está interesado en retener al delantero y aprovechar su experiencia. El italoperuano también está dispuesto a repartir su abultado salario en dos años y, según, se informa, ha acordado no ser titular. De hecho, completaría significativamente la alineación ofensiva”, se pudo conocer por el diario La Nazione.

¿Por qué esto aleja a Gianluca Lapadula de la Selección Peruana?

Con 35 años encima, es muy difícil que sea convocado si no llega a tener actividad en su club. Con un rol secundarios es posible que tenga escasos minutos dentro del campo de juego, lo que haría imposible que sea convocado sin actividad. Esta decisión que tomó le terminará arruinando lo que resta de su carrera en la Selección Peruana.

Gianluca Lapadula y Óscar Ibáñez de Perú.

En este caso, Lapadula tendrá que hacer algo magnífico para volver a ser considerado por su equipo. Una tarea que va a comenzar desde los entrenamientos y tendrá que terminar con goles. Pues es la única manera que pueda volver a jugar.

Esta temporada comenzó sin el ‘Bambino’ luciendo la camiseta del Spezia, incluso en dos partidos que se han disputado, no fue convocado a ninguno de ellos. Dejando en claro que no será tomado en cuenta. Esto ocasionó que Óscar Ibáñez tampoco lo vea como una opción para estar en las Eliminatorias Rumbo al Mundial 2026.

