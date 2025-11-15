El fútbol peruano sigue exportando jugadores a pesar de no tener un gran momento en la Selección Peruana. Esta vez es nuevamente Portugal la Liga que si está valorando el talento nacional. Por esa razón decidieron pescar en Sporting Cristal y se han llevado a la joven perla del cuadro rimense. Quien tendrá su primera experiencia internacional.

En este caso se trata de Matías Martínez, delantero de tan solo 17 años de edad que tendrá su primera aventura fuera del Perú. El atacante estuvo destacando con el equipo Sub-18 de los ‘celestes’, lo que llamó la atención del conjunto de Vitoria Guimaraes que lo terminó fichando.

Matías Martínez a la derecha celebrando en Sporting Cristal (Foto: Sporting Cristal).

Este va a ser un paso importante para la carrera de este delantero. Si tenemos en cuenta que en el fútbol peruano, es difícil encontrar un reemplazo para Paolo Guerrero. Teniendo a un nuevo futbolista en el exterior, es posible que se pueda tener en cuenta para el futuro. Lo que sería algo bastante importante para el recambio que se está buscando.

Portugal es una liga de segundo nivel en Europa, la cual busca muchas veces traer talento joven con la intensión de foguearlos y después pensar en su venta. Así que se espera que este proyecto con Martínez pueda salir bien y así consiga seguir escalando en el fútbol europeo.

¿Qué dijo Matías Martínez de este nuevo reto?

Antes de su viaje a Europa, Matías Martínez dejó una palabras, dejando en claro que este era un gran reto para él. “Muy alegre por esta oportunidad que se me está dando a una edad tan corta a mis 17 años”, comenzó diciendo el delantero. Que tendrá su primera experiencia en el exterior.

De igual forma, entiende la responsabilidad que tienen ahora que logró salir al exterior. Pues no va a ser para nada fácil afrontar este nuevo reto y más en el extranjero en donde no es una tarea nada sencilla. “Se que tengo que dar todo de mi… tengo una gran expectativa de hacer las cosas bien y a darle con todo”, sentenció.

Portugal la nueva cantera del fútbol peruano

El fútbol de Portugal se ha vuelto un país casi fijo para los talentos jóvenes del Perú. Y es que hay varios jugadores que este año han logrado emigrar hacia el país de Cristiano Ronaldo en busca de una oportunidad en el exterior. Así que acá se van a encargar de darles las herramientas necesarias para que puedan progresar y así consigan brillar afuera.

Son tres peruanos que están hoy mismo en Portugal, Bassco Soyer en el Gil Vicente, Víctor Guzmán en el Sporting Lisboa y Leonardo Díaz en el Leixoes. Los tres están jugando en las divisiones inferiores y se espera que pronto puedan dar el gran salto al primer equipo.

