La terrible noticia que recibió Gianluca Lapadula tras nueva derrota del Spezia

Gianluca Lapadula no ha tenido una de sus mejores temporadas en el fútbol, entre lesiones y pocos minutos, el italo-peruano ha sufrido mucho este 2025-26. Pero todavía puede llegar a ser una campaña terrible para el atacante nacional, ya que podría irse a la tercera división por malos resultados. Lo cual coronaría una de sus peores campañas como futbolista.

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Spezia está atravesando una campaña terrible y este fin de semana terminó perdiendo por 0-2 ante el Mantova 1911. Esta derrota los ha dejado en la última posición de la Serie B. Lo cual los deja muy complicados para poder salir de esa zona de descenso en donde parece que cada vez parece más imposible.

Derrota en casa del Spezia (Foto: Spezia).

El cuadro de Lapadula tiene hasta la fecha 30 puntos en 34 partidos disputados. En este caso, en la Segunda de Italia son 3 los equipos que pierden la categoría de forma directa, mientras que el puesto 17 y 16 juegan un playoff para mantener la categoría. Lo cual deja muy complicado al conjunto del ‘Bambino’.

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Para poder salvarse de forma directa tendría que acabar en el lugar 15, el cual hoy lo tiene el Empoli con 36 puntos. Lo cual lo hace muy difícil, así que tendrá que ganar todo lo que le resta a este cuadro para mantenerse en la categoría. Hay que mencionar que en lo que lleva de la temporada tan solo ha ganado 7 partidos hasta ahora.

¿Qué le resta al Spezia de Gianluca Lapadula?

Se le vienen verdaderas finales al cuadro de Spezia, que tendrán que hacerlo perfecto para poder quedarse en la categoría. Pero todo indica que ya todo está consumado por el hecho que le tocan rivales verdaderamente complicados, los cuales pelean por cosas importantes.

Su siguiente partido es ante el Südtirol en condición de local, luego tiene que salir a enfrentar al Unione Sportivo Catanzaro de visita. Vuelve a jugar en casa ante el Venezia que es el actual número uno. Para terminar la temporada ante el Pescara, otro equipo que pelea por no irse a la C.

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Cronograma de partidos del Spezia:

Spezia vs FC Südtirol | 18/04

Unione Sportiva Catanzaro vs Spezia | 24/04

Spezia vs Venezia | 01/05

Pescara vs Spezia | 08/05

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