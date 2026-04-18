Lapadula anotó y busca salvarse del descenso con el Spezia en la Serie B

Gianluca Lapadula se acordó de ser un goleador y consiguió marcar en el triunfo por 6-1 al conjunto de FC Südtirol. Este triunfo es bastante importante para las aspiraciones que tiene el Spezia en busca de lograr mantenerse en la categoría. Pues están en los últimos lugares en la tabla de posiciones y sueñan con poder mantenerse en la Serie B.

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En este partido el ítalo-peruano estuvo desde el arranque en la cancha, consiguiendo anotar un tremendo gol. En este caso el ‘Bambino’ tuvo que esperar hasta los 70 minutos para lograr anotar su tan ansiado tanto. Hablamos que no conseguía un gol desde hace ya 6 meses, un tiempo bastante prolongado para el delantero nacional.

El gol del peruano llegó por un centro de Pietro Beruatto, este sorprende a toda la defensa que se queda mirando. Mientras tanto, el delantero nacional ‘vivo’ como todo atacante, les gana las espaldas para llegar solo y así poder anotar el 4-1. Con este tanto el jugador nacional consigue llegar a las 5 anotaciones en lo que va de la temporada.

Así fue el gol de Gianluca Lapadula:

Gol de Lapadula jugando para Spezia. @ClubALoficial tiene que llegar por Paolo Guerrero en la próxima Noche Blanquiazul. 🙏🏽🙏🏽🙏🏽 pic.twitter.com/A5w6l8CX3k — Jose Ricardo Soto (@Jorisosa) April 18, 2026

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Las palabras de Gianluca Lapadula

Después de anotar, el delantero nacional se sentó frente a la prensa para responder todas sus preguntas. Así que comenzó hablando de la búsqueda de la salvación. Pues recordemos que el Spezia pelea por no irse a la Serie C. “Seguimos creyendo en ello, no hay nada más que decir. Partido a partido, solo tenemos que centrarnos en esto. Ahora a prepararnos para el próximo”, inició diciendo.

También habló de su olfato goleador, que siempre está a la caza del gol. “Los goles son mi vida, siempre lo serán. Si hubiera marcado tres, me hubiera gustado marcar un cuarto. Estoy contento por el gol de Pietro, pero también por todo el equipo, por la actitud que mostramos”.

Por último, se centró en la lucha por el descenso y lo que está viviendo en estos momentos: “Nunca había experimentado un momento así en mi carrera. La palabra ‘sufrimiento’ es la adecuada, pero lo que me viene a la mente es que tenemos que creer. No lo digo por decir; la clasificación lo demuestra. Tenemos que afrontar nuestros tres últimos partidos como lo hicimos hoy”, sentenció.

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Tabla de posiciones y lo que le resta al spezia

Partidos que le restan al Spezia:

Catanzaro vs Spezia | 25/04

Spezia vs Venezia | 01/05

Pescara vs Spezia | 08/05

Datos Claves

Gianluca Lapadula anotó un gol tras 6 meses de sequía en la victoria 6-1.

anotó un gol tras de sequía en la victoria 6-1. El delantero alcanzó las 5 anotaciones en la presente temporada con el club Spezia .

en la presente temporada con el club . Spezia enfrentará al Catanzaro el 25/04 en su lucha por evitar el descenso.