Emelec

Volvió Christian Cueva en Emelec y ahora todo depende de Guillermo Duró

Christian Cueva fue la principal novedad en la práctica de Emelec. El DT argentino debe tomar una decisión para el partido ante Técnico Universitario.

Por Hugo Avalos

Christian Cueva, en su regreso a la práctica de Emelec.
Christian Cueva fue la gran novedad de Emelec en la práctica matutina de este viernes. Es que recibió el alta médica tras su lesión y volvió a entrenarse con normalidad. La gran pregunta es si volverá a jugar este fin de semana ante Técnico Universitario en una nueva fecha de la LigaPro de Ecuador. Todo depende del entrenador Guillermo Duró.

Cueva lleva dos partidos sin jugar con el ‘Bombillo’ (victoria 2-1 ante Libertad FC y empate 1-1 ante Deportivo Cuenca), luego de sufrir un microdesgarro en el isquiotibial de su pierna izquierda en el partido de la Copa Ecuador ante Miguel Iturralde (victoria por penales) el pasado 30 de julio. Tras su recuperación, tuvo su primera práctica con vistas a la nueva fecha del certamen local.

Emelec informó el alta médica de ‘Aladino’. Al igual que Luis Adrián Caicedo, ambos “cumplieron con el proceso de recuperación y ya se encuentran a órdenes del cuerpo técnico del club”. En tanto, Facundo Castelli y Justin Cuero están recuperándose de algunas lesiones.

Cueva vuelve a estar a disposición (X @CSEmelec).

Guillermo Duró, DT de Emelec, debe definir si Christian Cueva vuelve a jugar

Con la recuperación de Christian Cueva y Luis Caicedo, Guillermo Duró deberá definir si los utiliza en el partido de este domingo ante Técnico Universitario, como visitante, por la LigaPro de Ecuador. La vuelva a las prácticas a dos días del encuentro es una buena señal para el ex Alianza Lima y Cienciano.

¡Atención Christian Cueva! La dura crítica que recibió el ’10’ por su físico en Emelec: “Está barrigoncito”

¡Atención Christian Cueva! La dura crítica que recibió el ’10’ por su físico en Emelec: “Está barrigoncito”

Sin dudas, la vuelta de Cueva es una gran noticia para el conjunto ‘azul’. Desde su llegada a Ecuador, ha sido una fija en el once titular y una de las claves en la levantada para salir de la zona de descenso en el torneo local. Incluso, con la llegada de Duró, mantuvo la titularidad.

Su lesión llegó en un momento inoportuno, ya que Emelec estaba en plena levantada, aunque el equipo se las ingenió para no perder y sacar 4 de 6 puntos posibles en la LigaPro. Se escapó de la zona baja y sueña con meterse en puestos de clasificación a la fase final I.

Tabla de posiciones de la LigaPro de Ecuador 2025

POSICIÓNEQUIPOSPTSJVEDDG
1Independiente del Valle5024148224
2Barcelona de Guayaquil4424135610
3LDU Quito4324127517
4Aucas382411580
5Orense38241158-1
6Libertad372410775
7Deportivo Cuenca362410683
8Universidad Católica352498713
9Emelec3224888-5
10Delfín28246108-10
11El Nacional25246711-8
12Técnico Universitario25246711-10
13Vinotinto24246612-5
14Macará24245910-5
15Manta24245910-11
16Mushuc Runa17244515-17
