El posible regreso de Luis Advíncula a la Liga 1 en 2026 es algo de lo que se ha hablado mucho en los últimos días. Y es que ante la incertidumbre sobre su continuidad en Boca Juniors, el ‘Rayo’ no descarta volver al fútbol peruano, aunque aún no se conoce a qué equipo podría unirse.

Recordemos que, recientemente surgió el nombre de Alianza Lima como posible destino, y fue el propio lateral quien reconoció que, de niño, sentía una simpatía especial por el club ‘blanquiazul’.

“Yo siempre lo he dicho, cuando era chico me hubiese encantado jugar en Alianza Lima, pero ahora soy un adulto, estoy hecho. Yo jamás voy a cerrar las puertas a nadie. Soy un tipo que va paso a paso. Yo puedo decir mañana más tarde quiero volver a Sporting Cristal y llega el momento que me dicen que no”, explicó en el programa de YouTube ‘Enfocados’.

Al ser consultado por el tema económico, el defensor respondió de manera tajante lo siguiente: “Uno en la vida tiene que tener otras prioridades, no solo la plata”.

¿En qué equipo le gustaría jugar?

Posterior a ello, Luis Advíncula habló con franqueza sobre su presente futbolístico y abordó la posibilidad de regresar a la Liga 1 después de varios años militando en distintos clubes del extranjero.

“Como te dije, yo soy ahora un tipo que va paso a paso. Tengo contrato con Boca Juniors, espero terminar mi contrato y después veré qué pasa. No te puedo decir que sí o que no, a mí me encantaría volver de donde yo salí”, reveló.

Por último, aprovechó en aclarar que no le cierra las puertas a nadie. “Tampoco sé, porque tampoco han hablado conmigo y nadie se ha contactado conmigo. Igual las puertas no se las voy a cerrar a nadie porque uno nunca sabe que puede pasar en un futuro”.

Esto pide Boca Juniors por Luis Advíncula

Luis Fregossi, periodista de ‘Mundo Boca Radio’ y conductor en ‘Radio Buenos Aires’, informó que la directiva de Boca Juniors ya le hizo saber a Alianza Lima que solo aceptará negociar por Luis Advíncula si el club peruano presenta una oferta de 1.5 millones de dólares.

Con este escenario, queda por ver si desde la dirigencia ‘íntima’ están dispuestos a invertir una cifra tan elevada para contar con los servicios de ‘Lucho’. Cabe resaltar que, solo por premios deportivos durante 2025, el equipo ‘victoriano’ acumuló más de 6.6 millones de dólares.

Boca Juniors define futuro de Luis Advíncula tras oferta de Alianza Lima.

¿Hasta cuándo tiene contrato Luis Advíncula con Boca Juniors?

Recordemos que, Luis Advíncula, lateral derecho de 35 años, tiene contrato vigente con Boca Juniors hasta diciembre de 2026. Esto significa que cualquier posible regreso al fútbol peruano requerirá negociar con el club argentino, tomando en cuenta la duración de su vínculo y las condiciones económicas que impliquen su transferencia.