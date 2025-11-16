El futuro de Erick Noriega en el Gremio de Porto Alegre ha quedado sellado, con una noticia que llega mientras el joven defensor está concentrado con la Selección Peruana. El entrenador Mano Menezesha tomado la “decisión importante” de que Noriega será utilizado “definitivamente como defensa central”, abandonando su función de alternar roles con el mediocampo defensivo, según reportó Leonardo Oliveira de GZH en Brasil. Esta determinación lo establece como una pieza fundamental en la zaga del Tricolor.

Publicidad

Publicidad

Erick Noriega gana un espacio extra en Gremio

Esta no es una elección casual. La ratificación de Noriega en el centro de la defensa se basa en la “convicción del entrenador del Grêmio”, que ha evaluado positivamente sus atributos y rendimiento en esa posición. Menezes, un estratega experimentado, lo considera el perfil ideal para fortalecer la retaguardia, un hecho reforzado por la “buena racha del equipo en esa posición”.

Erick Noriega se consolida en Gremio de Porto Alegre. (Foto: X).

Aunque la confianza técnica ya existía, la consolidación del peruano se aceleró tras la lesión del paraguayo Fabián Balbuena. Esta baja crucial incrementó la necesidad de contar con un zaguero de alto rendimiento. Noriega aprovechó la oportunidad para afianzar la confianza del cuerpo técnico, pasando de ser una alternativa a un “hombre fundamental” en la línea defensiva.

Publicidad

Publicidad

Gremio de Porto Alegre pondera a Erick Noriega

Para Gremio, la decisión aporta claridad táctica y asegura un joven talento con gran proyección en una posición crítica. Sus habilidades de anticipación y su buena salida de balón son vitales para el esquema defensivo y la construcción de juego del equipo, que se mantiene en los primeros puestos del Brasileirao.

ver también ¿Jorge Sampaoli es opción para la Selección Peruana? Esto dijo el entrenador argentino

La noticia también es “fantástica” para la Selección Peruana. La consolidación de Noriega en una liga de élite le asegura llegar a las convocatorias con un “roce de competencia del más alto nivel”. Su experiencia constante en el centro de la zaga le proporcionará la madurez y el rigor posicional necesarios para afrontar las Eliminatorias Sudamericanas, perfilándolo como una opción de presente y futuro para la Bicolor.

Publicidad

Publicidad

Erick Noriega está con la Selección Peruana

Paradójicamente, la noticia se anuncia mientras Noriega se prepara en Europa para el Clásico del Pacífico. Regresar al Gremio con un rol claro y esencial es un estímulo clave que puede potenciar su rendimiento en el amistoso con la selección, marcando un momento crucial en su carrera internacional.

DATOS CLAVE