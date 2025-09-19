La Federación Peruana de Fútbol anunció el día de hoy que Manuel Barreto será el entrenador interino de la Selección Peruana para los que resta del año 2025. Teniendo en cuenta que se avecinan amistosos internacionales, quien también es Jefe de la Unidad Técnica de Menores se hará cargo del equipo mayor y de manera muy sorpresiva fue Renato Tapia quien sostuvo una reacción instantánea.

A través de su cuenta oficial de ‘X’, se pudo apreciar un mensaje bastante llamativo luego de la más reciente designación de Manuel Barreto. Sin pelos en la lengua, como se dice coloquialmente, ni guardarse nada, uno de los máximos referentes de la Selección Peruana evidenció un sentido de ironía en su publicación. “Oh sorpresa, levante la mano el que no se lo esperaba”.

Este comentario del popular ‘Capitán del futuro’ deja en evidencia algunos rumores y comentarios que desde la interna de la Selección Peruana estaban muy de acuerdo en la continuidad de Óscar Ibáñez como director técnico, pero al ver que la decisión de la Federación Peruana de Fútbol fue totalmente distinta y que Agustín Lozano junto a Jean Ferrari mantienen otras expectativas de cara al futuro, ahora entendemos algunas sensaciones que podrían darse en Videna.

El comunicado de la FPF sobre el anuncio de Manuel Barreto como DT de Perú

“El profesor Manuel Barreto ha sido designado de manera temporal como director técnico de la Selección Absoluta. Su experiencia en procesos de formación y desarrollo de talentos constituye un activo clave para esta etapa, en la que la FPF viene trabajando con un enfoque de continuidad y proyección hacia el futuro”; se puede apreciar en el inicio del comunicado oficial de la Federación Peruana de Fútbol respecto al nuevo DT interino de la Bicolor.

Siguiendo en esta misma línea, se destaca el apoyo incondicional hacia el proceso que asumirá Manuel Barreto en lo que resta de este año 2025. “La FPF respalda plenamente al profesor Barreto y su equipo de trabajo, con el convencimiento de que su gestión contribuirá a consolidar una transición ordenada para fortalecer las bases de un modelo competitivo y sostenible para el fútbol peruano”.

Los primeros retos de Manuel Barreto como DT de Perú

Luego del fracaso rotundo que significó no clasificar a la máxima fiesta del fútbol en las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026, ahora la Selección Peruana se alista para disputar algunos partidos internacionales antes del término de este año. En el mes de octubre se jugará ante Chile en la ciudad de Concepción y en el mes de noviembre nuevamente enfrentaremos a ‘La Roja’ en la ciudad de Sochi y posterior a ello jugaremos frente a Rusia en San Petersburgo.

