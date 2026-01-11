Nació en Perú, pero jugó para Bolivia y ahora es flamante refuerzo de Bolívar

Alrededor del mundo hay varios jugadores peruanos que nacieron en otros países, pero debido a su ascendencia tienen la nacionalidad. En este caso, es todo lo contrario, ya que si bien nació en el Perú este jugador, tiene más arraigo con el país de Bolivia, en donde vivió casi toda su vida. Aparte, ya ha logrado vestir la camiseta de la ‘Verde’.

Su nombre es Matías Galindo, hijo del exjugador Gonzalo Galindo quien estuvo en las filas de Alianza Lima durante el 2006. Justo en ese año nació esta joven promesa, la cual está dando que hablar en Bolivia. Si bien no ha logrado debutar en el primer equipo, ya ha vestido la camiseta ‘Verde’ en divisiones menores.

En estos momentos este jugador ha cambiado de equipo, pasando de Always Ready a Bolívar. Siendo un gran avance para su carrera con tan solo 19 años de edad, esperando de esta forma poder un gran salto de calidad para poder llegar a ser considerado por la Selección de Bolivia. Habrá que ver si en la Selección Peruana se logran interesar en él y por ahí buscan su convocatoria pronto.

Matías Galindo presentado en Bolívar (Foto: Bolívar).

Matías Galindo y su experiencia pese a la juventud

Estamos hablando de un joven mediocampista que puede jugar en varias posiciones diferentes. La principal es la de Pivote, en la que se ha desempeñado mejor, pero también sabe lo que es estar en el mediocentro, incluso como interior por la izquierda lo ha hecho muy bien en su momento. Así que es alguien que sabe muy bien controlar el centro del campo.

Si vemos sus números en la temporada pasada nos encontramos con mucha participación en el primer equipo. En total fueron 38 los partidos que disputó, si bien solo hizo un gol y una asistencia, consiguió estar en campo un total de 2529 minutos. Lo cual deja en claro que es un futbolista para tener en cuenta.

También es importante mencionar que estuvo convocado en el último Sudamericano Sub 20. Pero para su mala suerte no logró debutar, no estuvo ni un solo minuto en los cuatro encuentros que terminaron en derrota para el cuadro del altiplano.

Ahora, tocará ver si logra tener la misma continuidad en Bolívar, un equipo mucho más grande que todos los años busca salir campeón. Así que la competencia va a estar bastante dura de principio a final en esta nueva temporada que se viene.

