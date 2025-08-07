Peruano Felipe Chávez se complica en el Bayern Múnich tras amistoso ante Tottenham

El peruano Felipe Chávez fue parte de la nómina del Bayern Múnich que se enfrentó a Tottenham. Chocando en un amistoso internacional, el cuadro ‘Bávaro’ venció 4-0. Si bien el resultado fue bastante abultado, las malas noticias fueron para nuestro compatriota.

Resulta que si bien estuvo en el Allianz Arena como parte del plantel del Bayern Múnich, Felipe Chávez no sumó minutos y se quedó en el banco de suplentes. Incluso a pesar que el técnico Vicent Kompany realizó diez cambios, el peruano fue uno de los cuatro jugadores que no ingresaron.

Pero las malas noticias no terminan ahí. Pues se informó que el jugador con el que peleará el puesto el peruano Felipe Chávez, ingresó y anotó un golazo. Se trata de Lennart Karl, juvenil del Bayern Múnich de 17 años.

Prestando detalles a las imágenes del Bayern Múnich vs. Tottenham, Lennart Karl recibió el balón de David Daiber y le pegó de primera. Conectando con la pierna izquierda el balón, la joven promesa del fútbol alemán anotó un verdadero golazo.

¿Hasta cuándo tiene contrato Felipe Chávez con el Bayern Múnich?

Felipe Chávez renovó su contrato con el Bayern Múnich en un vínculo que aseguraron que es de larga duración. Si bien no se ha revelado la fecha exacta, se estima que no debe de ser menos de tres temporadas.

¿Cuántos años tiene Felipe Chávez?

Felipe Chávez tiene 18 años y ha sido parte del primer plantel del Bayern Múnich en los partidos amistosos de pretemporada 2025/2026. Si bien no sumó minutos en los dos primeros encuentros, se espera que siga en el equipo a la espera de su gran oportunidad.

