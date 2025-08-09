Es tendencia:
logotipo del encabezado
Sumate al canal de Bolavip Universitario
Universitario

Polémica con Universitario en México por culpa de Piero Quispe y un famoso tiktoker: “Andan berreando”

El volante peruano fue duramente criticado por el reconocido influencer, lo que causó repercusión en redes sociales.

Por Nicole Cueva

Piero Quispe fue criticado por influencer mexicano.
© Composición Bolavip PerúPiero Quispe fue criticado por influencer mexicano.

No cabe duda que el fútbol es el deporte más popular del mundo y sumado a la sobreexposición digital, la popularidad de los jugadores cada vez es mayor. Más aún si como Piero Quispe, sueles tener buenas actuaciones con tu equipo, en este caso los Pumas UNAM de México.

Publicidad

Sin embargo, recientemente un video en redes sociales comenzó a generar revuelo y polémica, pues el influencer mexicano Mike Máquina del Mal, con una comunidad de más de 200k seguidores en Instagram, se animó a afirmar que en su país es más famoso que el volante peruano.

¿Qué fue lo que pasó?

Durante una visita al streaming ‘Fanodric’, el hombre de redes sociales contestó a una consulta de la audiencia. “¿Qué tanto pesa la 10 (número de camiseta) de Pumas”. A lo que Mike afirmó que “en México los futbolistas roban”.

Seguidamente, no tuvo reparos en señalar que ‘Pierito’ “no es precisamente alguien que sea muy popular” en el país centroamericano.

Publicidad

De inmediato lanzó la frase que se ha hecho viral en Internet: “Es más fácil que ubiquen a Mike que a Piero Quispe (…) Lo digo en serio, fuera de bromas. En México le piden más fotos a Mike que a Piero Quispe. Sin pedos, sin duda”.

Influencer volvió a pronunciarse en redes

Tal fue la repercusión de lo dicho por el azteca, que en su perfil de Instagram hizo mención del hecho, pero se reafirmó en sus comentarios.

Publicidad

Me están funando en Perú por estas declaraciones, pero mentiras no dije”, escribió.

Con ofertas en Argentina y Colombia: Se reveló la drástica decisión que tomó Piero Quispe en Pumas

ver también

Con ofertas en Argentina y Colombia: Se reveló la drástica decisión que tomó Piero Quispe en Pumas

Mientras Keylor Navas gana 2 millones, el salario que percibe Piero Quispe en Pumas UNAM

ver también

Mientras Keylor Navas gana 2 millones, el salario que percibe Piero Quispe en Pumas UNAM

nicole cueva
Nicole Cueva
Lee también
Jairo Concha aprovechó un error de Sport Boys y se mandó un golazo en el Monumental
Liga 1

Jairo Concha aprovechó un error de Sport Boys y se mandó un golazo en el Monumental

La violenta falta de Matías Di Benedetto que sacó a Erick Gonzáles del partido y enojó a los hinchas de Universitario
Liga 1

La violenta falta de Matías Di Benedetto que sacó a Erick Gonzáles del partido y enojó a los hinchas de Universitario

Germán Denis reveló la clave para que Universitario le gane a Palmeiras
Copa Libertadores

Germán Denis reveló la clave para que Universitario le gane a Palmeiras

Alianza Lima confirmó su salida y será el primer refuerzo de Juan Reynoso en Melgar
Liga 1

Alianza Lima confirmó su salida y será el primer refuerzo de Juan Reynoso en Melgar

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

Los juegos y apuestas deportivas a distancia realizados en exceso pueden causar ludopatía

+18 jugar con responsabilidadGordon Moody
Better Collective Logo