Polémica con Universitario en México por culpa de Piero Quispe y un famoso tiktoker: “Andan berreando”

No cabe duda que el fútbol es el deporte más popular del mundo y sumado a la sobreexposición digital, la popularidad de los jugadores cada vez es mayor. Más aún si como Piero Quispe, sueles tener buenas actuaciones con tu equipo, en este caso los Pumas UNAM de México.

Sin embargo, recientemente un video en redes sociales comenzó a generar revuelo y polémica, pues el influencer mexicano Mike Máquina del Mal, con una comunidad de más de 200k seguidores en Instagram, se animó a afirmar que en su país es más famoso que el volante peruano.

¿Qué fue lo que pasó?

Durante una visita al streaming ‘Fanodric’, el hombre de redes sociales contestó a una consulta de la audiencia. “¿Qué tanto pesa la 10 (número de camiseta) de Pumas”. A lo que Mike afirmó que “en México los futbolistas roban”.

Seguidamente, no tuvo reparos en señalar que ‘Pierito’ “no es precisamente alguien que sea muy popular” en el país centroamericano.

De inmediato lanzó la frase que se ha hecho viral en Internet: “Es más fácil que ubiquen a Mike que a Piero Quispe (…) Lo digo en serio, fuera de bromas. En México le piden más fotos a Mike que a Piero Quispe. Sin pedos, sin duda”.

Influencer volvió a pronunciarse en redes

Tal fue la repercusión de lo dicho por el azteca, que en su perfil de Instagram hizo mención del hecho, pero se reafirmó en sus comentarios.

“Me están funando en Perú por estas declaraciones, pero mentiras no dije”, escribió.

