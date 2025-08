Con ofertas en Argentina y Colombia: Se reveló la drástica decisión que tomó Piero Quispe en Pumas

Durante las últimas semanas la presencia de Piero Quispe en los Pumas de la UNAM no ha sido la más positiva de todas. Siendo más una pieza de recambio a un titular indiscutido en planes del entrenador Efraín Juárez, el volante nacional incluso empezó a sonar en distintos mercados internacionales para irse a préstamo o ser venido, pero ahora se acaba de conocer cuál es su decisión.

Fuente: Getty Images.

Resulta que Piero Quispe no quiere saber absolutamente nada de otros equipos ni tampoco de intereses que puedan llegar para quedarse con sus servicios futbolísticos porque sus máximas prioridades y proyecciones están totalmente ligadas a los colores de los Pumas de la UNAM, tal y como se pudo conocer gracias a una información por parte de ‘ESPN México‘.

“Mientras Quispe no acepte ofertas, no hay manera de traer otro jugador. Me dicen que a Quispe le ofrecieron Colombia y Argentina, pero no ha querido. Entonces, el destrabe en Pumas depende de Quispe y de que acceda a una oferta. Quispe no ha querido aceptar irse a otros equipos”; fue la más reciente revelación que proporcionó el comunicador mexicano John Sutcliffe.

El equipo poderoso de Sudamérica que quiso fichar a Piero Quispe

Si bien en estos momentos se pudo conocer que desde el fútbol argentino y colombiano tuvieron en cuenta a Piero Quispe, lo concreto es que no se han podido conocer con exactitudes qué equipos preguntaron por sus condiciones contractuales. Ahora, en cuanto al club que sí mostró un enorme interés en el volante peruano fue el poderoso y prestigioso Fluminense de Brasil.

“Con sondeos de equipos de España, Francia y Portugal, Piero Quispe tiene una remuneración que encaja dentro de la realidad financiera del tricolor. Actualmente, percibe 50 mil dólares por mes. El club cree que Piero Quispe tiene las cualidades para cubrir el hueco dejado por Jhon Arias, quien fichó por el Wolverhampton”; informó el portal ‘RTI Esporte de Brasil‘.

¿Cuánto cuesta Piero Quispe en el mercado internacional?

De acuerdo al portal ‘Transfermarkt‘, Piero Quispe tiene una cotización internacional de 2.5 millones de euros, lo que en soles daría un promedio cercano a los 10 millones. Teniendo vínculo contractual con Pumas de la UNAM hasta diciembre del año 2026, el equipo que quiera negociar por el peruano deberá validar este monto para ejercer algún tipo de acuerdo a futuro.

Fuente: Transfermarkt

