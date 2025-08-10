Prensa inglesa queda impactada con Oliver Sonne en Burnley: “le sienta de maravilla”

Oliver Sonne viene trabajando duro para quedarse en el Burnley la temporada que viene. Por eso aprovecha cada oportunidad que le pueda dar su entrenador Scott Parker dentro del terreno de juego. Y en un partido amistoso frente a la Lazio no decepcionó, siendo un dolor de cabeza tanto en defensa como en ataque, lo cual lo llevó a sorprender a la prensa inglesa.

En este caso el peruano volvió a jugar por la banda derecha, pero en una línea de cinco en el cuadro ‘morado’. Esto le permitió tener mucha libertad a la hora de jugar en ataque como en defensa. Fue algo parecido a lo que ya venía haciendo en el Silkerborg, por lo que terminó siendo uno de los destacados futbolistas en este duelo. Eso sí, la contienda acabó en una derrota por 1-0 con gol de Matteo Cancellieri cuando Sonne ya no estaba en cancha.

BURNLEY, ENGLAND – AUGUST 09: Oliver Sonne of Burnley during the pre-season friendly match between Burnley and SS Lazio at Turf Moor on August 09, 2025 in Burnley, England. (Photo by Alex Livesey/Getty Images)

Ante este buen partido del peruano la prensa inglesa resaltó el buen partido del defensor nacional. Burnley Express no dudó en destacar al peruano diciendo lo siguiente: “Oliver Sonne también fue una constante salida por la banda derecha en una posición de lateral que le sienta de maravilla. Pudo haber marcado fácilmente en un par de ocasiones, pero un cabezazo a bocajarro le salvó el larguero”.

Y como mencionó, Oliver Sonne estuvo a punto de marcar su primer gol con la camiseta del Burnley. Pero lastimosamente para él el travesaño terminó por negarle la posibilidad del gol. El peruano ganó por los aires y con un fuerte cabezazo mandó el balón directo al palo que rechazó el balón lejos de la portería de Ivan Provedel (Arquero de la Lazio).

¿Oliver Sonne jugará la Premier League?

La Premier League está a nada de su inauguración, la próxima semana dará el pitazo inicial con el campeón Liverpool enfrentando al Bournemouth en condición de local. Mientras que el futuro del peruano sigue siendo incierto, pues no se sabe si se mantendrá en el plantel final o decidirán de último momento darlo a préstamo en busca que pueda ganar más experiencia.

Burnley por su parte tendrá un partido más complicado en su debut. En este caso tendrán que enfrentar al Tottenham Hotspur en el Tottenham Hotspur Stadium. Un arranque nada sencillo para los recién ascendidos desde la Championship.

Fecha 1 de la Premier League (Foto: Premier League).

Por el último partido que disputó, es posible que le pudiera llenar los ojos a su entrenador Scott Parker. Pero también es importante hablar de la gran competencia que tiene en la banda derecha. Son tres los jugadores que Sonne tendría que superar para jugar de titular: Axel Tuanzebe, Kyle Walker y Connor Roberts.

Quedarse en busca de un lugar podría terminar costándole caro al danés con ascendencia peruana. Pues podría perder seis meses sin tanta actividad, lo cual para un futbolista profesional es un golpe muy duro. Más que tenemos que tener en cuenta que desde que llegó a Burnley desde Dinamarca tan solo ha jugado de forma oficial: cinco partidos, sin goles y asistencias en 290 minutos.

