Dónde ver en vivo Brentford vs. Chelsea por la fecha 4 de la Premier League 2025-26

Chelsea visita este sábado 13 de setiembre a Brentford en el Gtech Community Stadium. Se trata del partido correspondiente a la fecha 4 de la Premier League 2025-26. Los ‘Blues’ no quieren perder de vista al líder Liverpool, mientras que los ‘Bees’ buscan otro triunfo de local para salir de la zona baja de la tabla de posiciones.

Invicto en tres partidos con dos victorias (5-1 a West Ham y 2-0 a Fulham) y un empate (0-0 ante Crystal Palace), Chelsea quiere seguir por el buen camino, ya que está en segundo lugar con 7 puntos, dos por detrás del único que ganó todos sus partidos, Liverpool (9).

Brentford, por su parte, sólo ganó un partido y fue el que disputó en casa ante Aston Villa por 1-0. En tanto, perdió los dos que jugó como visitante: 3-1 ante Nottingham Forest y el último 2-1 ante Sunderland. En el medio, se suma un triunfo de visitante por 2-0 ante Bournemouth para avanzar en la EFL Cup.

¿Dónde ver en vivo Brentford vs. Chelsea?

Brentford vs. Chelsea se juega este sábado 13 de setiembre por la fecha 4 de la Premier League 2025-26 en el Gtech Community Stadium. Para Sudamérica, el partido se podrá ver en vivo y en exclusiva por Disney+.

En tanto, para Centroamérica y México se puede disfrutar por Max. En este último país también va por TNT Sports, TNT Go y Amazon Prime Video. Por su parte, en los Estados Unidos, el partido se puede ver por USA Network, NBC Sports App, nbcsports.com y fuboTV.

Por otra parte, en España, cuenta con transmisiones en vivo de DAZN y DAZN1 España, Movistar+ y Amazon Prime Video. Mientras que en el Reino Unido va por Sky Sports Premier League, Sky Sports Main Event, Sky Ultra, Sky Go y Sky Go Extra.

Horarios para Brentford vs. Chelsea por la Premier League 2025-26

Perú, Ecuador, Colombia y Panamá: 02:00 PM .

. Bolivia, Venezuela, Chile, República Dominicana, Puerto Rico y Estados Unidos (ET): 03:00 PM .

. Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay: 04:00 PM .

. Estados Unidos (PT): 12:00 PM .

. México, Costa Rica, Nicaragua, Honduras, El Salvador y Guatemala: 01:00 PM .

. España, Alemania, Francia e Italia: 09:00 PM .

. Portugal y Reino Unido: 08:00 PM .

. Corea del Sur/Japón: 04:00 AM .

. China: 03:00 AM.

Alineaciones probables para Brentford vs. Chelsea

BRENTFORD: Caoimhín Kelleher; Michael Kayode, Nathan Collins, Sepp Van den Berg, Keane Lewis-Potter; Yegor Yarmolyuk, Jordan Henderson, Mikkel Damsgaard; Dango Outtara, Igor Thiago, Kevin Schade. DT: Keith Andrews.

CHELSEA: Robert Sanchez; Malo Gusto, Tosin Adarabioyo, Trevoh Chalobah, Marc Cucurella; Moisés Caicedo, Andrey Santos; Estevao Willian, Enzo Fernández, Pedro Neto; Joao Pedro. DT: Enzo Maresca.

