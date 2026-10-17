Dónde ver EN VIVO Fulham vs. Hull por la jornada 7 de la Premier League: TV y streaming online

Fulham y Hull se enfrentan este sábado 17 de octubre, en el Estadio Craven Cottage, por la jornada 7 de la Premier League. Los detalles de la televisación.

Fulham recibe a Hull este sábado 17 de octubre desde las 09:00 hora de Perú. El encuentro, correspondiente a la jornada 7 de la Premier League, se disputará en el Estadio Craven Cottage. Fulham llega a este partido como el equipo que menos puntos sumó en lo que va de la Premier League, y necesita cortar una racha que empieza a pesar. Enfrente tiene a un Hull que lo supera cómodo en la tabla y que puede estirar la diferencia si consigue otro resultado positivo.

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Para el local esto ya no es una cuestión de aspirar a algo grande, sino de empezar a sumar antes de que la distancia con el resto se vuelva imposible de remontar. Hull, en cambio, llega con la tranquilidad de quien pelea en la zona media y puede jugar sin la urgencia del rival.

La actualidad de ambos equipos

El Fulham es colista de la Premier League con apenas 2 puntos en 6 fechas, un arranque que lo complica de entrada. Viene de caer 1-2 como visitante ante el Ipswich Town, después de un empate 1-1 en casa frente al Manchester United y un 0-0 sin goles en campo del Liverpool. La sequía de victorias empieza a notarse y el partido ante Hull aparece como una oportunidad concreta para cortarla.

Hull está 8° con 9 puntos y una campaña bastante más pareja. Llega de igualar 2-2 de local contra Everton, tras perder 1-2 como visitante ante Newcastle y empatar 2-2, también afuera, con Chelsea. No gana hace tres presentaciones, pero sumar en Craven Cottage le permitiría meterse más cerca de los puestos de arriba.

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El historial entre Fulham y Hull

El historial entre ambos está prácticamente parejo: de 20 enfrentamientos, Fulham ganó 9 y Hull 8, con 3 empates y una diferencia de gol mínima, 26 contra 25. En los cruces más recientes se impuso el Fulham, que ganó los últimos tres duelos antes de aquel empate 2-2 de 2017, lo que marca una leve tendencia a su favor en el historial reciente.

Últimos 10 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 07/01/2023 Hull vs. Fulham 0-2 FA Cup 12/02/2022 Hull vs. Fulham 0-1 Championship 21/08/2021 Fulham vs. Hull 2-0 Championship 11/01/2020 Hull vs. Fulham 0-1 Championship 02/11/2019 Fulham vs. Hull 0-3 Championship 30/12/2017 Hull vs. Fulham 2-2 Championship 13/09/2017 Fulham vs. Hull 2-1 Championship 29/01/2017 Fulham vs. Hull 4-1 FA Cup 23/01/2016 Fulham vs. Hull 0-1 Championship 19/08/2015 Hull vs. Fulham 2-1 Championship

Horario del partido

Perú: 09:00 hs

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Por dónde ver el partido

Perú: Disney+ Premium

Disney+ Premium Sudamérica: Disney+ Premium

Disney+ Premium México: TNT Sports, Max

TNT Sports, Max Estados Unidos: Fubo, Peacock, NBCSN

Fubo, Peacock, NBCSN Centroamérica: Max

Max España: DAZN, DAZN3 Spain, Movistar+

Tabla de posiciones

Todos los partidos de la jornada

Everton vs. Chelsea — sábado 17 de octubre, 06:30 hs

Man City vs. Ipswich Town — sábado 17 de octubre, 09:00 hs

Brentford vs. Liverpool — sábado 17 de octubre, 09:00 hs

Newcastle vs. Aston Villa — sábado 17 de octubre, 11:30 hs

Leeds vs. Manchester United — domingo 18 de octubre, 08:00 hs

Brighton vs. Crystal Palace — domingo 18 de octubre, 08:00 hs

Bournemouth vs. Sunderland — domingo 18 de octubre, 08:00 hs

Nottingham Forest vs. Arsenal — domingo 18 de octubre, 10:30 hs

Tottenham vs. Coventry — lunes 19 de octubre, 14:00 hs

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En síntesis