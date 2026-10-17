Dónde ver EN VIVO Fulham vs. Hull por la jornada 7 de la Premier League: TV y streaming online

Fulham recibe a Hull este sábado 17 de octubre desde las 09:00 hora de Perú. El encuentro, correspondiente a la jornada 7 de la Premier League, se disputará en el Estadio Craven Cottage. Fulham llega a este partido como el equipo que menos puntos sumó en lo que va de la Premier League, y necesita cortar una racha que empieza a pesar. Enfrente tiene a un Hull que lo supera cómodo en la tabla y que puede estirar la diferencia si consigue otro resultado positivo.
Para el local esto ya no es una cuestión de aspirar a algo grande, sino de empezar a sumar antes de que la distancia con el resto se vuelva imposible de remontar. Hull, en cambio, llega con la tranquilidad de quien pelea en la zona media y puede jugar sin la urgencia del rival.
La actualidad de ambos equipos
El Fulham es colista de la Premier League con apenas 2 puntos en 6 fechas, un arranque que lo complica de entrada. Viene de caer 1-2 como visitante ante el Ipswich Town, después de un empate 1-1 en casa frente al Manchester United y un 0-0 sin goles en campo del Liverpool. La sequía de victorias empieza a notarse y el partido ante Hull aparece como una oportunidad concreta para cortarla.
Hull está 8° con 9 puntos y una campaña bastante más pareja. Llega de igualar 2-2 de local contra Everton, tras perder 1-2 como visitante ante Newcastle y empatar 2-2, también afuera, con Chelsea. No gana hace tres presentaciones, pero sumar en Craven Cottage le permitiría meterse más cerca de los puestos de arriba.
El historial entre Fulham y Hull
El historial entre ambos está prácticamente parejo: de 20 enfrentamientos, Fulham ganó 9 y Hull 8, con 3 empates y una diferencia de gol mínima, 26 contra 25. En los cruces más recientes se impuso el Fulham, que ganó los últimos tres duelos antes de aquel empate 2-2 de 2017, lo que marca una leve tendencia a su favor en el historial reciente.
Últimos 10 enfrentamientos
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|07/01/2023
|Hull vs. Fulham
|0-2
|FA Cup
|12/02/2022
|Hull vs. Fulham
|0-1
|Championship
|21/08/2021
|Fulham vs. Hull
|2-0
|Championship
|11/01/2020
|Hull vs. Fulham
|0-1
|Championship
|02/11/2019
|Fulham vs. Hull
|0-3
|Championship
|30/12/2017
|Hull vs. Fulham
|2-2
|Championship
|13/09/2017
|Fulham vs. Hull
|2-1
|Championship
|29/01/2017
|Fulham vs. Hull
|4-1
|FA Cup
|23/01/2016
|Fulham vs. Hull
|0-1
|Championship
|19/08/2015
|Hull vs. Fulham
|2-1
|Championship
Horario del partido
- Perú: 09:00 hs
Por dónde ver el partido
- Perú: Disney+ Premium
- Sudamérica: Disney+ Premium
- México: TNT Sports, Max
- Estados Unidos: Fubo, Peacock, NBCSN
- Centroamérica: Max
- España: DAZN, DAZN3 Spain, Movistar+
Tabla de posiciones
Todos los partidos de la jornada
- Everton vs. Chelsea — sábado 17 de octubre, 06:30 hs
- Man City vs. Ipswich Town — sábado 17 de octubre, 09:00 hs
- Brentford vs. Liverpool — sábado 17 de octubre, 09:00 hs
- Newcastle vs. Aston Villa — sábado 17 de octubre, 11:30 hs
- Leeds vs. Manchester United — domingo 18 de octubre, 08:00 hs
- Brighton vs. Crystal Palace — domingo 18 de octubre, 08:00 hs
- Bournemouth vs. Sunderland — domingo 18 de octubre, 08:00 hs
- Nottingham Forest vs. Arsenal — domingo 18 de octubre, 10:30 hs
- Tottenham vs. Coventry — lunes 19 de octubre, 14:00 hs
En síntesis
- Fulham y Hull se enfrentan este sábado 17 de octubre por la jornada 7 de la Premier League.
- El partido se transmitirá por Disney+ Premium.
- Fulham suma 2 puntos en el torneo.
- Hull suma 9 puntos en el torneo.