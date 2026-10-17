Dónde ver EN VIVO Newcastle vs. Aston Villa por la jornada 7 de la Premier League: TV y streaming online

Newcastle recibe a Aston Villa este sábado 17 de octubre desde las 11:30 hora de Perú. El encuentro, correspondiente a la jornada 7 de la Premier League, se disputará en el St. James Park. Newcastle necesita cortar una racha irregular en casa y el Aston Villa llega golpeado desde la mitad de tabla, con las mismas ganas de salir del pozo.
Ninguno de los dos arrancó la temporada como esperaba y ya empiezan a sentir la presión de no quedarse atrás en la tabla a esta altura del campeonato.
La actualidad de ambos equipos
El Newcastle llega con una caída dura: perdió 1-4 como visitante ante Coventry en su presentación más reciente, después de haber ganado 2-1 ante Hull. Con 8 puntos en seis fechas y el puesto 11, el equipo de Eddie Howe necesita reencontrar la solidez que supo mostrar en St. James Park.
El Aston Villa viene de un empate 2-2 de local ante Brentford que dejó sensación agridulce, luego de un triunfo importante por 3-2 ante Tottenham como visitante. Está 16° con 5 puntos y todavía busca despegar en una temporada que arrancó más abajo de lo que el club esperaba.
El historial entre Newcastle y Aston Villa
Se enfrentaron 162 veces y el historial favorece al Newcastle, con 71 victorias contra 53 del Aston Villa y 38 empates. La diferencia de gol también es corta pero a favor de los locales de este sábado, 256 contra 238.
En los cruces más recientes hubo de todo: Aston Villa 1-3 Newcastle y después Newcastle 0-2 Aston Villa, resultados que muestran una paridad que se repite partido a partido sin que ninguno logre sacar ventaja clara.
Últimos 10 enfrentamientos
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|14/02/2026
|Aston Villa vs. Newcastle
|1-3
|FA Cup
|25/01/2026
|Newcastle vs. Aston Villa
|0-2
|Premier League
|16/08/2025
|Aston Villa vs. Newcastle
|0-0
|Premier League
|19/04/2025
|Aston Villa vs. Newcastle
|4-1
|Premier League
|26/12/2024
|Newcastle vs. Aston Villa
|3-0
|Premier League
|30/01/2024
|Aston Villa vs. Newcastle
|1-3
|Premier League
|12/08/2023
|Newcastle vs. Aston Villa
|5-1
|Premier League
|23/07/2023
|Newcastle vs. Aston Villa
|3-3
|Premier League Summer Series
|15/04/2023
|Aston Villa vs. Newcastle
|3-0
|Premier League
|29/10/2022
|Newcastle vs. Aston Villa
|4-0
|Premier League
Horario del partido
- Perú: 11:30 hs
Por dónde ver el partido
- Perú: ESPN, Disney+ Premium
- Argentina: ESPN, Disney+ Premium
- Chile: ESPN, Disney+ Premium
- Ecuador: ESPN, Disney+ Premium
- Colombia: ESPN, Disney+ Premium
- Venezuela: ESPN, Disney+ Premium, inter
- México: TNT Sports, Max
- Estados Unidos: NBC, Fubo, Telemundo Deportes En Vivo, UNIVERSO, UNIVERSO NOW, SiriusXM FC
- Costa Rica: Teletica Canal 7, Teletica En Vivo, Max
- Guatemala: Max
- Panamá: Max
- El Salvador: Canal 4 El Salvador, TCS GO, Max
- Honduras: Telecadena 7 y 4, DTVC+, Max
- España: DAZN, DAZN2 Spain, Movistar+
Tabla de posiciones
Todos los partidos de la jornada
- Everton vs. Chelsea — sábado 17 de octubre, 06:30 hs
- Man City vs. Ipswich Town — sábado 17 de octubre, 09:00 hs
- Fulham vs. Hull — sábado 17 de octubre, 09:00 hs
- Brentford vs. Liverpool — sábado 17 de octubre, 09:00 hs
- Leeds vs. Manchester United — domingo 18 de octubre, 08:00 hs
- Brighton vs. Crystal Palace — domingo 18 de octubre, 08:00 hs
- Bournemouth vs. Sunderland — domingo 18 de octubre, 08:00 hs
- Nottingham Forest vs. Arsenal — domingo 18 de octubre, 10:30 hs
- Tottenham vs. Coventry — lunes 19 de octubre, 14:00 hs
En síntesis
- Newcastle y Aston Villa se enfrentan este sábado 17 de octubre por la jornada 7 de la Premier League.
- El partido se transmitirá por ESPN y Disney+ Premium.
- Newcastle suma 8 puntos en el torneo.
- Aston Villa suma 5 puntos en el torneo.