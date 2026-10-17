Dónde ver EN VIVO Newcastle vs. Aston Villa por la jornada 7 de la Premier League: TV y streaming online

Newcastle y Aston Villa se enfrentan este sábado 17 de octubre, en el St. James Park, por la jornada 7 de la Premier League. Los detalles de la televisación.

Newcastle recibe a Aston Villa este sábado 17 de octubre desde las 11:30 hora de Perú. El encuentro, correspondiente a la jornada 7 de la Premier League, se disputará en el St. James Park. Newcastle necesita cortar una racha irregular en casa y el Aston Villa llega golpeado desde la mitad de tabla, con las mismas ganas de salir del pozo.

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Ninguno de los dos arrancó la temporada como esperaba y ya empiezan a sentir la presión de no quedarse atrás en la tabla a esta altura del campeonato.

La actualidad de ambos equipos

El Newcastle llega con una caída dura: perdió 1-4 como visitante ante Coventry en su presentación más reciente, después de haber ganado 2-1 ante Hull. Con 8 puntos en seis fechas y el puesto 11, el equipo de Eddie Howe necesita reencontrar la solidez que supo mostrar en St. James Park.

El Aston Villa viene de un empate 2-2 de local ante Brentford que dejó sensación agridulce, luego de un triunfo importante por 3-2 ante Tottenham como visitante. Está 16° con 5 puntos y todavía busca despegar en una temporada que arrancó más abajo de lo que el club esperaba.

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El historial entre Newcastle y Aston Villa

Se enfrentaron 162 veces y el historial favorece al Newcastle, con 71 victorias contra 53 del Aston Villa y 38 empates. La diferencia de gol también es corta pero a favor de los locales de este sábado, 256 contra 238.

En los cruces más recientes hubo de todo: Aston Villa 1-3 Newcastle y después Newcastle 0-2 Aston Villa, resultados que muestran una paridad que se repite partido a partido sin que ninguno logre sacar ventaja clara.

Últimos 10 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 14/02/2026 Aston Villa vs. Newcastle 1-3 FA Cup 25/01/2026 Newcastle vs. Aston Villa 0-2 Premier League 16/08/2025 Aston Villa vs. Newcastle 0-0 Premier League 19/04/2025 Aston Villa vs. Newcastle 4-1 Premier League 26/12/2024 Newcastle vs. Aston Villa 3-0 Premier League 30/01/2024 Aston Villa vs. Newcastle 1-3 Premier League 12/08/2023 Newcastle vs. Aston Villa 5-1 Premier League 23/07/2023 Newcastle vs. Aston Villa 3-3 Premier League Summer Series 15/04/2023 Aston Villa vs. Newcastle 3-0 Premier League 29/10/2022 Newcastle vs. Aston Villa 4-0 Premier League

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Horario del partido

Perú: 11:30 hs

Por dónde ver el partido

Tabla de posiciones

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Todos los partidos de la jornada

Everton vs. Chelsea — sábado 17 de octubre, 06:30 hs

Man City vs. Ipswich Town — sábado 17 de octubre, 09:00 hs

Fulham vs. Hull — sábado 17 de octubre, 09:00 hs

Brentford vs. Liverpool — sábado 17 de octubre, 09:00 hs

Leeds vs. Manchester United — domingo 18 de octubre, 08:00 hs

Brighton vs. Crystal Palace — domingo 18 de octubre, 08:00 hs

Bournemouth vs. Sunderland — domingo 18 de octubre, 08:00 hs

Nottingham Forest vs. Arsenal — domingo 18 de octubre, 10:30 hs

Tottenham vs. Coventry — lunes 19 de octubre, 14:00 hs

En síntesis