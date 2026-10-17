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Dónde ver EN VIVO Newcastle vs. Aston Villa por la jornada 7 de la Premier League: TV y streaming online

Newcastle y Aston Villa se enfrentan este sábado 17 de octubre, en el St. James Park, por la jornada 7 de la Premier League. Los detalles de la televisación.

Newcastle vs. Aston Villa, Premier League
Newcastle vs. Aston Villa, Premier League

Newcastle recibe a Aston Villa este sábado 17 de octubre desde las 11:30 hora de Perú. El encuentro, correspondiente a la jornada 7 de la Premier League, se disputará en el St. James Park. Newcastle necesita cortar una racha irregular en casa y el Aston Villa llega golpeado desde la mitad de tabla, con las mismas ganas de salir del pozo.

Ninguno de los dos arrancó la temporada como esperaba y ya empiezan a sentir la presión de no quedarse atrás en la tabla a esta altura del campeonato.

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La actualidad de ambos equipos

El Newcastle llega con una caída dura: perdió 1-4 como visitante ante Coventry en su presentación más reciente, después de haber ganado 2-1 ante Hull. Con 8 puntos en seis fechas y el puesto 11, el equipo de Eddie Howe necesita reencontrar la solidez que supo mostrar en St. James Park.

El Aston Villa viene de un empate 2-2 de local ante Brentford que dejó sensación agridulce, luego de un triunfo importante por 3-2 ante Tottenham como visitante. Está 16° con 5 puntos y todavía busca despegar en una temporada que arrancó más abajo de lo que el club esperaba.

El historial entre Newcastle y Aston Villa

Se enfrentaron 162 veces y el historial favorece al Newcastle, con 71 victorias contra 53 del Aston Villa y 38 empates. La diferencia de gol también es corta pero a favor de los locales de este sábado, 256 contra 238.

En los cruces más recientes hubo de todo: Aston Villa 1-3 Newcastle y después Newcastle 0-2 Aston Villa, resultados que muestran una paridad que se repite partido a partido sin que ninguno logre sacar ventaja clara.

Últimos 10 enfrentamientos

FechaPartidoResultadoTorneo
14/02/2026Aston Villa vs. Newcastle1-3FA Cup
25/01/2026Newcastle vs. Aston Villa0-2Premier League
16/08/2025Aston Villa vs. Newcastle0-0Premier League
19/04/2025Aston Villa vs. Newcastle4-1Premier League
26/12/2024Newcastle vs. Aston Villa3-0Premier League
30/01/2024Aston Villa vs. Newcastle1-3Premier League
12/08/2023Newcastle vs. Aston Villa5-1Premier League
23/07/2023Newcastle vs. Aston Villa3-3Premier League Summer Series
15/04/2023Aston Villa vs. Newcastle3-0Premier League
29/10/2022Newcastle vs. Aston Villa4-0Premier League

Horario del partido

  • Perú: 11:30 hs

Por dónde ver el partido

  • Perú: ESPN, Disney+ Premium
  • Argentina: ESPN, Disney+ Premium
  • Chile: ESPN, Disney+ Premium
  • Ecuador: ESPN, Disney+ Premium
  • Colombia: ESPN, Disney+ Premium
  • Venezuela: ESPN, Disney+ Premium, inter
  • México: TNT Sports, Max
  • Estados Unidos: NBC, Fubo, Telemundo Deportes En Vivo, UNIVERSO, UNIVERSO NOW, SiriusXM FC
  • Costa Rica: Teletica Canal 7, Teletica En Vivo, Max
  • Guatemala: Max
  • Panamá: Max
  • El Salvador: Canal 4 El Salvador, TCS GO, Max
  • Honduras: Telecadena 7 y 4, DTVC+, Max
  • España: DAZN, DAZN2 Spain, Movistar+

Tabla de posiciones

Todos los partidos de la jornada

  • Everton vs. Chelsea — sábado 17 de octubre, 06:30 hs
  • Man City vs. Ipswich Town — sábado 17 de octubre, 09:00 hs
  • Fulham vs. Hull — sábado 17 de octubre, 09:00 hs
  • Brentford vs. Liverpool — sábado 17 de octubre, 09:00 hs
  • Leeds vs. Manchester United — domingo 18 de octubre, 08:00 hs
  • Brighton vs. Crystal Palace — domingo 18 de octubre, 08:00 hs
  • Bournemouth vs. Sunderland — domingo 18 de octubre, 08:00 hs
  • Nottingham Forest vs. Arsenal — domingo 18 de octubre, 10:30 hs
  • Tottenham vs. Coventry — lunes 19 de octubre, 14:00 hs

En síntesis

  • Newcastle y Aston Villa se enfrentan este sábado 17 de octubre por la jornada 7 de la Premier League.
  • El partido se transmitirá por ESPN y Disney+ Premium.
  • Newcastle suma 8 puntos en el torneo.
  • Aston Villa suma 5 puntos en el torneo.
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