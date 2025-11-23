EN VIVO Arsenal vs. Tottenham por la Premier League 2025-26: GRATIS vía ESPN y Disney+

Tanto Arsenal como Tottenham tienen sus intereses para esta jornada de Premier League. Por eso, esperamos mucha intensidad y rivalidad en cancha. Son cuadros vecinos, que siempre elevan su rivalidad.

Previamente, la semana de preparación de los Spurs fue de la siguiente manera. Pensando en lo que será el partido ante Arsenal.

El choque en el Emirates Stadium trasciende los tres puntos: se trata de la supremacía en el norte de Londres y un impacto directo en la cima de la Premier League. Los ‘Gunners’ llegan como líderes sólidos, respaldados por una defensa casi impenetrable, la creatividad en el mediocampo y un ataque efectivo. Para el equipo de Mikel Arteta, este derbi es la prueba de fuego de sus aspiraciones al título. Una victoria no solo afianzaría su posición, sino que enviaría un mensaje de madurez y consistencia al resto de la liga. La presión recae en el local para mantener su racha impecable en casa ante su máximo rival.

Previa del partido del Arsenal vs. Tottenham

Por su parte, el Tottenham Hotspur debe demostrar que su ambición de puestos europeos es legítima. Bajo su nuevo técnico, el equipo ha exhibido una transición ofensiva dinámica, aunque con inconsistencias. La clave para los ‘Spurs’ será explotar la velocidad en los contraataques y la conexión entre su mediocampo y delanteros, buscando romper la sólida estructura defensiva del Arsenal. Un resultado positivo dependerá de la actuación estelar de sus atacantes y de la capacidad defensiva para contener el asedio local.

Se viene un partido clásico lodinense entre Arsenal y Tottenham. (Foto: X).

Se anticipa un intenso duelo táctico: el Arsenal buscará dominar la posesión y desgastar al rival con un ataque metódico, mientras que el Tottenham optará por un enfoque más reactivo, buscando ser letal en las transiciones rápidas. Como es tradición, la atmósfera será eléctrica. Más allá de lo numérico, la batalla psicológica será intensa, y el resultado de hoy brindará un enorme impulso moral al ganador para el resto de la temporada.

¿Qué canales pasarán EN VIVO el Arsenal vs. Tottenham?

La transmisión en vivo del Derbi del Norte de Londres entre el Arsenal y el Tottenham, que se juega hoy, domingo 23 de noviembre, a las 11:30 AM (hora de Perú), estará disponible principalmente a través del servicio de streaming Disney+ Premium para Perú y la mayor parte de Sudamérica, con algunos países también contando con la emisión por el canal de cable ESPN. Para otras regiones, los espectadores en México podrán sintonizarlo por FOX One, mientras que en España la cobertura estará a cargo de DAZN y Movistar Liga de Campeones. Además, tendrás el minuto a minuto de Bolavip Perú.

ver también ¡Lanús campeón! Con Losada como héroe, le ganó 5-4 por penales a Atlético Mineiro y ganó la Copa Sudamericana 2025: goles y resumen

¿Cuándo se juega el Arsenal vs. Tottenham EN VIVO?

El esperado Derbi del Norte de Londres entre el Arsenal y el Tottenham se disputará hoy, domingo 23 de noviembre de 2025, a las 16:30 UTC (Tiempo Universal Coordinado) en el Emirates Stadium. Para el público en Latinoamérica, el inicio será a las 13:30 horas en Argentina, Chile y Uruguay, a las 12:30 horas en Bolivia y Venezuela, a las 11:30 horas en Perú, Colombia y Ecuador, y a las 10:30 horas en México. En Europa, el partido arrancará a las 17:30 horas en España, mientras que en la Costa Este de Estados Unidos (ET) comenzará a las 11:30 AM.

DATOS CLAVE